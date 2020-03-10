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На Маямщине все так ходят: Влад Яма в стильной шубке устроил модный батл с женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 20:56
На Маямщине все так ходят: Влад Яма в стильной шубке устроил модный батл с женой
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф сфотографировался в необычном виде

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном продолжают отдыхать в Майями. Они наслаждаются солнцем, океаном, компаниям друзей, у которых они остановились, а также не забывают о спорте и даже в отпуске выходят на утренние пробежки. Хореограф и шоумен счастлив беззаботно провести время с семьей и даже решился опубликовать фото с подросшим сыночком, причем показал мальчика не со спины, а в профиль. А вот с женой Влад устроил модный батл прямо в торговом центре и предстала перед подписчиками в Instagram в непривычном виде.

Хореограф примерял стильную молочную эко-шубку, а образ дополнил бейсболкой, причем козырьком назад. А вот Лилиана выбрала "леопардовый" мех.

"На Майамщині так вбираються. Але хто з нас більш модний, я чи Ліліана Яма? 1 чи 2? Пишіть в коментарях!" - поинтересовался Влад.

На Маямщине все так ходят: Влад Яма в стильной шубке устроил модный батл с женой

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Поклонником сложно было определиться и большинство из них не затруднились с ответом, зато лук шоумена все оценили по достоинству. Под постом отметился и коллега Влада по Танцам со звездами, хореограф Франциско Гомес.

  • Ви обое круті
  • Ну, вы – смешные
  • Складний вибір. Якщо чесно,ви обоє наймодніші. Але якщо серйозно,то 1
  • Ви обоє модні
  • Поменяйтесь шубками
  • У вас обох неймовірний смак
  • Ну конечно же 2 леопард как всегда в моде, лакшери
  • На стиле

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Яма показал, как рассекает по Майями на красном Ferrari вместе с женой. Пара прокатилась в авто с открытым верхом.

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Новости Украины Влад Яма
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