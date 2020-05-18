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МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2020 - 10:32
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске
Команда синих (фото: СТБ)

Финал двенадцатого выпуска приятно удивил зрителей

16 мая на телеканале СТБ состоялся двенадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы. Участники строили рестораны по собственным концепциям, угощали судей и их друзей авторским меню, сражались на битве черных фартуков и начали готовиться к новому испытанию – диетическое меню для людей с разными проблемами со здоровьем.

На битву черных фартуков попали четыре участника из проигравшей команды синих: Влад Мицкевич, Евгений Грибеник, Ефим Кравченко, Виктор Самардак.

Участникам предложили выбрать один из игрушечных микроресторанов, декорированных под определенное событие: свадьба, венский бал, Новый год, детский праздник. Задачей было накрыть столы маленькими блюдами, которые соответствовали бы тематике праздника.

На все приготовление судьи дали участникам 1,5 часа.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпускеМастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске

Ефим выбрал свадьбу, и приготовил миниатюрный макарон, легкий торт из бисквита муале, крема шантильи на маскарпоне с ванилью и кюли из манго, а также курицу с пюре из топинамбура и бекона. Евгений выбрал Новый год. На праздничном столе были: фаршированная рыба (дорадо), заливная рыба, бутербродики с красной икрой, маринованные овощи. У Виктора был детский день рождения, для которого он приготовил паровую куриную котлету с сырным соусом, пиццу, шоколадный торт с малиной. Владу достался венский бал. Он сделал риет, фуа-гра, испек штрудель и торт «Три шоколада».

Как отметили судьи, в этот раз блюда всех участников были безупречными. Шоу «МастерШеф. Профессионалы» никто не покинул.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины СТБтв-шоуМастерШеф
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