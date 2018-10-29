"Маша-конфетка": Ефросинина умилила сеть теплым осенним образом (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина отметила, что погода ей очень нравится

Популярная украинская телеведущая, организатор благотворительных акций "Charity weekend" Маша Ефросинина поделилась на своей instagram-страничке очень душевным и осенним образом.

Так, на фото ведущая позирует в вязаном свитере спокойного бежевого цвета с орнаментом. Из аксессуаров — ультрастильный в этом сезоне берет, а также солнцезащитные очки с красными стеклами.

"Ну кто, кто знает, с кем договориться о такой погоде на весь год?" — подписала осенний снимок Ефросинина.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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Поклонники Ефросининой поддержали ее "запрос", а также отметили, что этот образ ей очень к лицу.

"Да, погода радует...", — соглашается с замечанием ведущей elenaiasnitskaya.

"Обов'язково треба домовитися з гарним настроєм)" — соглашается maripol07.

"Ой, Мария-Душа до чего же хороша", — пишет evgenkulik_official.

"Маша-конфетка", — умиляется ludmila_maleeva69.

"Маша, кайфую от тебя", — восторгается lyalya_sogomonyan.

"Осінньо-чарівна", — пишет ingafedkova.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Ефросинина записала свой новый блог "пятерочку", рассказав, как относится к деньгам.

"Деньги любят счет. Я всегда знаю, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств", — подчеркивает ведущая.

До этого ведущая также делилась своей мотивацией, призвав не жить отложенной жизнью.

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