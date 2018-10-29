"Маша-конфетка": Ефросинина умилила сеть теплым осенним образом (фото)

Ефросинина отметила, что погода ей очень нравится
Популярная украинская телеведущая, организатор благотворительных акций "Charity weekend" Маша Ефросинина поделилась на своей instagram-страничке очень душевным и осенним образом.
Так, на фото ведущая позирует в вязаном свитере спокойного бежевого цвета с орнаментом. Из аксессуаров — ультрастильный в этом сезоне берет, а также солнцезащитные очки с красными стеклами.
"Ну кто, кто знает, с кем договориться о такой погоде на весь год?" — подписала осенний снимок Ефросинина.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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Поклонники Ефросининой поддержали ее "запрос", а также отметили, что этот образ ей очень к лицу.
"Да, погода радует...", — соглашается с замечанием ведущей elenaiasnitskaya.
"Обов'язково треба домовитися з гарним настроєм)" — соглашается maripol07.
"Ой, Мария-Душа до чего же хороша", — пишет evgenkulik_official.
"Маша-конфетка", — умиляется ludmila_maleeva69.
"Маша, кайфую от тебя", — восторгается lyalya_sogomonyan.
"Осінньо-чарівна", — пишет ingafedkova.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Ефросинина записала свой новый блог "пятерочку", рассказав, как относится к деньгам.
"Деньги любят счет. Я всегда знаю, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств", — подчеркивает ведущая.
До этого ведущая также делилась своей мотивацией, призвав не жить отложенной жизнью.
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