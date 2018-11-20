Маша Ефросинина "зажгла" с 4-летним сыном под хит "Вите надо выйти" (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина отметила, что сын постоянно просит ее поставить ему одну и ту же песню

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно покорила сеть ярким образом на Best Fashion Awards, порадовала поклонников забавным танцем со своим сыном Сашей, которому в этом году исполнилось 4 года (род. 25 августа 2014). Соответствующий ролик ведущая опубликовала на своей instagram-страничке.

Так, на видео Ефросинина пытается договорится с сыном о полноценной тренировки, однако Саша просит уже в который раз поставить ему песню группы ESTRADARADA "Вите надо выйти".

"Витю ставишь?" — спрашивает Саша.

"Сынок, я же тебе обещала, если мы нормально позанимаемся, то потанцуем с тобой. Ничего, что мы танцевали уже с утра и будем танцевать еще вечером? Сейчас тоже надо танцевать?.. Ладно, буду считать, что у меня полноценная тренировка", — сдалась Ефросинина.

При этом в описании своего поста Ефросинина уточнила, что собирается снимать специальный комплекс упражнений для беременных.

"Этим видео я хочу сообщить, что мы с моей командой, наконец, приступили к созданию специальных комплексов упражнений #мамашиприседаши. Я обещала это сделать еще, когда #мойАлександр был внутри меня:) А добралась вот, когда он уже в приросшей к нему форме полицейского пытает меня миллионным прослушиванием #витенадовыйти Спасибо вам за терпение! Обещаю скоро порадовать всех, у кого нет времени ходить в спорт зал", — сообищила Ефросинина.

Маша Ефросинина танцует с сыном Александом (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей буквально пришли в восторг от увиденного.

"Какой крутой танцующий полицейский", — улыбается vpirojkova.

"А Полицейский Саша даже дома в форме", — соглашается mrs.elegance.

"Вы такие чудесные", — умиляется nata_kukusya.

"Эта песня на Санька действует как-то магически, он, наверное, сам не осознавая того, сразу встает и идет в пляс", — смеется dashka_mcarenko.

"Маша — Супер Мама", — отмечает natalinatali8107.

"Безкінечно можна дивитись", — пишет ir_a_more.

"Лучший танцующий полицейский! Терпения вам, Мария, с этим Витей, который все никак никуда не выйдет", — поддерживает tatianaliubimka.

"Какие вы классные! Несколько раз пересмотрела видео с улыбкой на лице", — отмечает katia_abdulloeva.

"Представляю, какое "спасибо" он вам скажет, когда вырастет, за эти видеоотчеты", — пишет nadiasirota81.

ESTRADARADA — Вите Надо Выйти

Отметим, что у Маши Ефросининой и ее мужа, бизнесмена Тимура Хромаева также есть дочь Нана (род. 16 февраля 2004).

Кстати, недавно Ефросинина пополнила свой видео-блог очередной "пятерочкой". На этот раз телеведущая посвятила видео теме "Что делать, когда бросил парень?" Как обычно, Ефросинина поделилась пятью советами на этот счет.

До этого, Ефросинина рассказывала, как не срываться на ребенке. Ведущая уверена, что на ребенка нельзя повышать голос.

Маша Ефросинина: факты биографии (видео: РБК-Украина)