Маша Ефросинина умилила кадрами с детьми и рассказала, почему никогда не была идеальной мамой

Фото: Маша Ефросинина с дочерью (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась своими принципами воспитания детей

Маша Ефросинина нередко балует поклонников фото и видео с пятилетним сыночком Сашей - мальчик растет очень активным и любознательным и с удовольствием снимается с мамой. А вот 16-летнюю дочь Нану ведущая почти не показывает, что даже вызывает у многих поклонников вопросы - мол, почему же она прячет ее? Хотя Маша не раз объясняла, что это выбор и желание самой девушки, которая не любит излишнюю публичность. Однако ко Дню матери, который отмечается 10 мая, юная красотка согласилась сняться в совместной фотосессии со звездной мамой.

Ефросинина поделилась в Instagram нежными и трогательными кадрами как финального результата, так и "закулисья" съемок. На снимках Маша и Нана позируют в красивых объемных платьях с рюшами и открытыми плечами белого и зеленого цвета. Также в кадре много цветов и уютных интерьеров.

Маленький Саша не снимался, но активно принимал участие в процессе - малыш вместе с мамой смотрел на фото на ноутбуке и внимательно наблюдал на процессом.

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

В подписи Ефросинина подробно объяснила, почему она не считает себя идеальной мамой, и раскрыла свои принципы воспитания детей.

"Я никогда не была идеальной мамой! Да, в привычной стереотипной трактовке этого значения - никогда!

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- Я не жертвовала карьерой ради детей. Потому что хотела развиваться как профессионал в своём деле!

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- Не сохраняла остывшие отношения с моим мужчиной ради ребёнка. Потому что не хотела быть несчастливой в браке..



Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)⠀

- Не ставила свои интересы ниже их. Потому что, уважая мои интересы, они будут уважать и ценить свои...

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- Я уезжаю несколько раз в год без них на отдых, потому что мне нужно побыть одной и перезагрузиться;

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- Мои дети не учат восемь языков и посещают только те кружки, что хотят сами. И если их в «хотение» перегорает через месяц, я не заставляю их туда ходить, потому считаю, что нужно заниматься только тем, что интересно...



Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)⠀

- Последние несколько лет меня практически никогда нет дома по выходным, потому что я езжу с выступлениями для большой и прекрасной женской аудитории - я занимаюсь любимым делом ...

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- Я убеждена, что у счастливых матерей не бывает несчастных детей..

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- Я считаю, что маленькими традициями, интересными разговорами, открытой демонстрацией своих чувств и памятными впечатлениями связь с детьми укрепляется больше, чем "я же ради тебя всем пожертвовала", - поделилась ведущая.

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

При этом звезда уверена, что абсолютно плохих матерей не бывает.

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"На все эти пункты моих убеждений, наверняка, найдутся тысячи упрёков и даже осуждение! И это естественно - каждая из нас с вами по-своему чувствует себя в материнстве. Я уважаю каждую позицию, кроме той, что некоторые из вас иногда говорят себе, что вы - плохая мать... Знаете, почему? Никто из нас не плохая мать. Потому что МЫ ЕСТЬ У СВОИХ ДЕТЕЙ. И природа всё устроила так, что с нашими детьми ВСЕГДА говорит наша ЛЮБОВЬ... Это всё, что им, по большому счету, нужно - всегда, везде, в любом возрасте, знать, что их безусловно, горячо, преданно и навсегда любит их МАМА..." - подытожила Маша.

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина удивила сходством сына с дорогим ей человеком.