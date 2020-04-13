Маша Ефросинина со слезами на глазах попрощалась с маникюром и записала это на видео

Поклонники Маши поддержали ее
Маша Ефросинина призналась поклонникам, что вообще не умеет делать маникюр сама. И конечно же, на карантине настал тот момент, когда нужно самостоятельно снять популярный “шеллак”. Этому процессу телеведущая и блогер посвятила отдельный видео-пост. Более того, Маша не просто показала процесс удаления старых ногтей. А просто таки расплакалась по этому поводу на камеру! Фолловеры поспешили утешить ведущую.
Для начала Ефросинина призналась, что впервые профессиональный маникюр ей сделали в 13 лет! И с тех пор она больше не видела свои ноготки неухоженными.
“Я начала делать маникюр в 13 лет. Потому что у меня суперкрутая мама. Потому что я грызла ногти, а она меня не ругала, не отчитывала не наказывала — она повела меня в парикмахерскую, где мне сделали маникюр”, — делится воспоминаниями Ефросинина.
“Я была студенткой. И на свои первые деньги я сняла квартиру первым делом — маленькую, однокомнатную гостинку. А вторым делом я пошла и сделала маникюр… Я уже давно не студентка, но за все эти годы я себя без маникюра не помню вообще. Кажется, я снова начну грызть ногти. Но сперва я их отстригу. В подпольные салоны я ходить не хочу”, — говорит Маша, после чего берет в руки щипчики и прямо на камеру начинает обрезать свой когда-то идеальный маникюр.
К слову, Маша уточнила, что ее ногти стойко держались четыре недели карантина.
И этот процесс настолько расстроил Ефросинину, что она не смогла сдержать слезы. Однако Маша отметила, что лучше ходить с обрезанными ногтями, чем самостоятельно снимать “шеллак”.
“Как я хочу прежнюю жизнь!” — эмоционально отмечает Маша.
Подписчики Маши решили поддержать телеведущую и оставили различные комментарии под ее новым эмоциональным постом.
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, ранее Ефросинина показала свои веселые "хроники карантина".