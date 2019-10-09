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Маша Ефросинина поразила "приватным танцем" в одной рубашке (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.10.2019 - 12:56
Маша Ефросинина поразила "приватным танцем" в одной рубашке (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая танцует перед своей знакомой визажистом

Маша Ефросинина решила действительно удивить своих подписчиков и реализовать их давнюю мечту. Хотя недавно Маша забавно потроллила хейтеров. Так, украинская телеведущая крайне редко публикует какой-либо “пикантный” контент. И то в виде редких фотографий в купальниках. Ведущая и блогер неоднократно отмечала, что ей некомфортно публиковать подобные фото. Да и поклонники уже привыкли видеть ее в “деловом образе”. Однако время от времени Ефросинина позволяет себе “шалости”.

Так, на своей страничке в сети instagram в разделе “сториз” Ефросинина решилась на “эксперимент”. Телеведущая опубликовала видео, на котором танцует. При этом весьма пикантный танец. На Маше - только одна ночная рубашка нежного сиреневого оттенка.

Маша исполняет “приватный танец” для своей знакомой. На стуле сидит звездная визажист Ольга Мишура. К слову, она часто появляется в “сториз” Ефросининой и других украинских звезд во время различных ТВ-съемок.

Видео: youtube/Glam Wish

Также Ефросинина отметила, что в такой вот оригинальный способ проводит тест одежды своего бренда. Напомним, что телеведущая в этом году создала бренд одежды для дома. Поэтому на видео Маша оставляет различные забавные комментарии. Мол, ее одежда не мнется, не рвется при падении и на ней не остаются пятна, если тереться ею об любимого человека.

Маша Ефросинина поразила &quot;приватным танцем&quot; в одной рубашке (видео)

Маша Ефросинина поразила &quot;приватным танцем&quot; в одной рубашке (видео)

Кстати, ранее Ефросинина разоткровенничалась о венчании с мужем. Телеведущая проговоилась о том, что не против закрепить свои отношения с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым таинством венчания.

"Я думала про церковный обряд, но мы никогда с Тимуром это не обсуждали. Я думаю, что нам надо немого времени, и мы это обязательно сделаем", - пообещала ведущая.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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