Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике
Маша Ефросинина отпраздновала свое 42-летие в компании мужа Тимура Хромаева в любимой Мексике. Телеведущая радует поклонников яркими кадрами из Тулума, а также хвастается эффектными образами. На новых кадрах она показала уникальное место в местных джунглях.
Эффектными снимками Маша поделилась в своем Instagram.
Так, знаменитость с супругом посетили необычный арт-центр Azulik Uh May - по задумке создателей, он сочетает знания коренных народов, технологические инновации и экологическую устойчивость. Данный комплекс искусств настолько органично вписан в окружающий ландшафт мексиканских джунглей, что при его строительстве не было вырублено ни одно дерево.
Для прогулки в необычайном месте Ефросинина выбрала роскошное длинное платье-вышиванку синего цвета с белыми узорами. Волосы она собрала в хвост, а также обошлась без обуви - это обязательное требование центра.
Ведущая позировала в обнимку с мужем и одна на фоне необычных строений и скульптур.
"Его главная идеология - полное подчинение природе. Не затронуто ни одно дерево, все материалы органические", - отметила Маша.
Маша Ефросинина с мужем побывали в уникальном арт-центре Azulik Uh May в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В сториз она показала видео с их прогулки, а также посещения местного ресторана.
Подписчики принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях.
- Ви неймовірно красива пара
- Какое прекрасное и неземное место, в моем списке мечт добавилась еще одна мечта - Тулум
- Очаровательное место
- Нереально
- Маша - Вы очень красивая и настоящая!
- Ух, красота какая
- Волшебное место! Мне кажется, что города будущего должны быть именно такими!
- Высокие, подтянутые, молодые - класс
- Просто бомбезні види показали! Дякую
- С удовольствием посмотрела, завораживает, впечатляет, спасибо, что поделились
- Просто ВАУ
- Такі красиві, щастя вам
- Маша, благодарю за атмосферу и экскурсию! Это мега крутое место и атмосфера!
- Удивительная красота
- Дуже фантастично
- Ви надзвичайна жінка, захоплююсь вами!
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