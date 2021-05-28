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Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике

Новина українською →
Тулум, Мексика, Пятница 28 мая 2021 11:32
Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Маша Ефросинина отпраздновала свое 42-летие в компании мужа Тимура Хромаева в любимой Мексике. Телеведущая радует поклонников яркими кадрами из Тулума, а также хвастается эффектными образами. На новых кадрах она показала уникальное место в местных джунглях.

Эффектными снимками Маша поделилась в своем Instagram.

Так, знаменитость с супругом посетили необычный арт-центр Azulik Uh May - по задумке создателей, он сочетает знания коренных народов, технологические инновации и экологическую устойчивость. Данный комплекс искусств настолько органично вписан в окружающий ландшафт мексиканских джунглей, что при его строительстве не было вырублено ни одно дерево.

Для прогулки в необычайном месте Ефросинина выбрала роскошное длинное платье-вышиванку синего цвета с белыми узорами. Волосы она собрала в хвост, а также обошлась без обуви - это обязательное требование центра.

Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике

Ведущая позировала в обнимку с мужем и одна на фоне необычных строений и скульптур.

"Его главная идеология - полное подчинение природе. Не затронуто ни одно дерево, все материалы органические", - отметила Маша.

Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в МексикеМаша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике

Маша Ефросинина с мужем побывали в уникальном арт-центре Azulik Uh May в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В сториз она показала видео с их прогулки, а также посещения местного ресторана.

Подписчики принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях.

  • Ви неймовірно красива пара
  • Какое прекрасное и неземное место, в моем списке мечт добавилась еще одна мечта - Тулум
  • Очаровательное место
  • Нереально
  • Маша - Вы очень красивая и настоящая!
  • Ух, красота какая
  • Волшебное место! Мне кажется, что города будущего должны быть именно такими!
  • Высокие, подтянутые, молодые - класс
  • Просто бомбезні види показали! Дякую
  • С удовольствием посмотрела, завораживает, впечатляет, спасибо, что поделились
  • Просто ВАУ
  • Такі красиві, щастя вам
  • Маша, благодарю за атмосферу и экскурсию! Это мега крутое место и атмосфера!
  • Удивительная красота
  • Дуже фантастично
  • Ви надзвичайна жінка, захоплююсь вами!

Ранее мы писали, что именинница Маша Ефросинина похвасталась счастьем в Мексике.

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