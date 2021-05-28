Маша Ефросинина в платье-вышиванке впечатлила кадрами из уникального места в Мексике

Маша Ефросинина отпраздновала свое 42-летие в компании мужа Тимура Хромаева в любимой Мексике. Телеведущая радует поклонников яркими кадрами из Тулума, а также хвастается эффектными образами. На новых кадрах она показала уникальное место в местных джунглях.

Так, знаменитость с супругом посетили необычный арт-центр Azulik Uh May - по задумке создателей, он сочетает знания коренных народов, технологические инновации и экологическую устойчивость. Данный комплекс искусств настолько органично вписан в окружающий ландшафт мексиканских джунглей, что при его строительстве не было вырублено ни одно дерево.

Для прогулки в необычайном месте Ефросинина выбрала роскошное длинное платье-вышиванку синего цвета с белыми узорами. Волосы она собрала в хвост, а также обошлась без обуви - это обязательное требование центра.

Ведущая позировала в обнимку с мужем и одна на фоне необычных строений и скульптур.

"Его главная идеология - полное подчинение природе. Не затронуто ни одно дерево, все материалы органические", - отметила Маша.

Маша Ефросинина с мужем побывали в уникальном арт-центре Azulik Uh May в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В сториз она показала видео с их прогулки, а также посещения местного ресторана.

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