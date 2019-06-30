Маша Ефросинина назвала забавный способ узнать, в какой ты форме

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая может похвастаться подтянутой фигурой и спортивной формой

Известная телеведущая Маша Ефросинина в свои 40 лет может похвастаться цветущим внешним видом, стройной фигурой и отличной спортивной формой. При этом знаменитость с удовольствием делится своими секретами красоты с подписчиками. На этот раз она предложила фанам забавный способ проверить, не пора ли вам худеть.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото, на котором она запечатлена у качелей на детской площадке. Ведущая одета в стильный светло-серый спортивный костюм и кроссовки и довольно улыбается.

"Нашла еще один способ проверить в какой ты форме! Просто помести свои булочки в детскую качельку!" - с юмором прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики тут же принялись комментировать подобное предложение Маши - некоторые предлагают свои способы, а другие признаются, что пробовали влезть в качелю и застряли.

А кто меня выпилит оттуда потом?

Есть ещё один вариант. Сядь за парту младшей школы 1-4 класс

Изииии,но уже поджимает. Шальная императрица уже не та

Сегодня все пойдут тестить булки на качели,а вечером ждем ТСН с новостями о большом кол-ве застрявших поп)

Использую такой же способ) Плюс - влезть в выпускное и в свадебное платье

Думаю мчс будет чем заняться сегодня вечером

Супер способ, супер тест!

Это хороший способ. проверено

Маша, Ви додали роботи МЧС

Фух, мои ещё влазят. Хотя с трудом

Только не расскачивайся, дабы не оставить деток без качельки

Я теж так перевіряю

Нема слів

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке. Ведущая показала бкстейдж-видео с фотосъемки для украинского выпуска ELLE.

Ранее Маша Ефросинина умилила домашней идиллией. Телеведущая показала на видео семейные выходные с мужем и детьми, которые играют вместе.

А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком Сашей. Поклонники ведущей оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.