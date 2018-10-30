"Маш, долго еще?" Заплаканная Ефросинина рассмешила сеть под хит KAZKA

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фаны Ефросининой не перестают удивляться ее чувству юмора

Украинская ведущая и бывшая участница нового сезона Танцев со звездами Маша Ефросинина открыла своим поклонникам актерский талант. Более того, в "комедийной сфере".

Так, на своей странице в сети instagram Ефросинина поделилась забавным видеороликом. Поначалу ведущая плачет, от слез под глазами образовались подтеки туши, выражение лица серьезное, а на фоне играет хит украинской группы KAZKA — "Плакала". Маша подпевает.

Через несколько секунд мужской закадровый голос спрашивает: "Маш, долго еще?"

И Ефросинина отвечает: "Да режу, режу я".

Как выясняется, ведущая просто режет лук на кухне, от чего и плачет.

Ефросинина по-своему обыграла хит группы KAZKA — "Плакала" (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

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Подписчики Ефосининой поспешили похвалить ее за отменное чувство юмора. Некоторые отметили, что украинская ведущая не боится иногда "быть некрасиво" и это похвально.

"Какая же она прикольная!" — пишет inkovaalena.

"Вы так сразу не пугайте", — улыбается ruslanareuta8846.

"Классно получилось", — смеется yanikuzka.

"Маша, вы сделали мой день! СПАСИБО!" — благодарит milapogorelova.

"Это очень и очень смешно. Вчера на кухне пела эту же песню, а муж смеялся с меня", — вспоминает mari.lesova.

"Так смеялась! Маша, вы молодчинка и чувство юмора класс" — отмечает l.solodkaya.

"Нужно флешмоб сделать", — предлагает inessakrivko.

KAZKA с песней "Плакала"

Отметим, ранее Ефросинина в своем новом блоге-"пятерочке" подробно рассказав, как относится к деньгам и как распоряжается финансами. К примеру, ведущая подчеркнула, что всегда знает, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств. Ведь деньги любят счет.

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