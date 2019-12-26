Мамы конкуренток писали гадости: победительница Холостяк 9 впервые рассказала о травле

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова получила изрядную порцию критики после победы на шоу

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова – единственная пара, котрая вот уже больше года после окончания проекта живет вместе и работает над своими отношениями. Счастливые влюбленные стараються не расставаться надолго, они ведут совместный быт и много путешествуют. Например, недавно пара вернулась из Египта и поделилась своими планами полететь на экзотические острова в ближайшие месяцы. Никита и Даша приняли участие в спецпроекте канала "1+1" "Свято наближається" и рассказали о свои отношениях, а также сделали заявление о совместном будущем. Видео появилось на YouTube-канале "Вікна-новини".

Даша рассказала, почему на самом деле пришла на проект. Оказалось, что о Никите девушка ничего вообще не знала.

"Я немного проспорила жене брата. Я не знала, кто будет холостяком. Более того, я не знала, кто такой Никита Добрынин", - со смехом вспоминает она.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пара отмечает, что их отношения – это не любовь с первого взгляда, а симпатия, которая росла с каждым свиданием. Никита признался, чем его расположила любимая.

"Откровенность Даши, которая рассказывала о родителях, о непростом детстве. Эта откровенность, а не желание понравиться, меня покорила", - заяляет он.

"Я предложил Даше жить вместе и подарил ей ключи от квартиры, но нам приходилось прятаться. Мы пытались ездить в лифте с разницей хотя бы несколко минут", - рассказывает о конспирации пары после проекта ведущий.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даше также пришлось не сладко – когда имя избранницы холостяка прогремело на всю страну, ей стали писать неприятные вещи.

"Мне даже писали мамы участниц, которые были со мной в сезоне. Писали не очень хорошие вещи", – отмечает девушка.

Как и в любом союзу, у влюбленных бывают ссоры и разногласия, к тому же они ревнуют друг друга. Но Даша и Никита нашли способ выпустить пар.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Мы пошли на тайский бокс и вдвоем стояли в спарринге, бились", - вспоминает Даша. "Это была своеобразная терапия. Вышли, спустили пар и успокоились", - добавляет Никита.

Шоумен признается, что планы на будущее у него далеко идущие. "Мне хочется, чтобы в следующем году мы действительно могли назвать с себя семьей", - заявил он.

Видео: YouTube/Вікна-новини

Напомним, что Холостяк 9 и его любимая устроили жаркий домашний фотосет в белье.