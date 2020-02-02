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Маму перещеголяет: Дочь Славы Каминской Лаура решила стать звездой

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 12:31
Маму перещеголяет: Дочь Славы Каминской Лаура решила стать звездой
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская позабавила выбором профессии трехлетней Лауры

Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала свою новую прическу, сменив цвет волос на более темный и укоротив волосы, в своем Instagram опубликовала забавный снимок младшей дочери Лауры, под которым описала забавный диалог, который состоялся между ними накануне.

Певица спросила у дочери о ее планах на будущее и ребенок, с присущей в столь юном возрасте непосредственностью, честно ответила, кем планирует стать, кода вырастет.

Маму перещеголяет: Дочь Славы Каминской Лаура решила стать звездойФото: Дочь Славы Каминской Лаура (instagram.com/babaslavka)

"Лаура, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - Звездой, как мама", - описала забавный ответ Слава.

Маму перещеголяет: Дочь Славы Каминской Лаура решила стать звездойФото: Дочь Славы Каминской Лаура (instagram.com/babaslavka)

Стоит отметить, что подписчики тут же оценили мудрые слова девочки, которые приятно было бы услышать любой маме и предупредили Славу, чтоб она не зевала, ведь ее талантливая малышка наверняка скоро будет наступать на пятки звездной маме:

  • Лаура - фантастическая девочка у тебя!
  • Она уже звезда
  • Маленькая стиляжка, класс, любуюсь вашими детьми
  • Крутая
  • Отличный выбор!!!!
  • Модняшка
  • Настоящая звезда
  • Очень красивая, звёздочка маленькая
  • Красотулька
  • Вау, модница
  • Прелесть маленькая!
  • Как мама.... самые крутые слова которые можно услышать от своей дочери
  • Значит будет
  • Да неее... Эта звезда и маму перещеголяет!!!

Напомним, что Слава Каминская поразила своих поклонников поразительным сходством с отцом. Кстати, маленькая Лаура тоже невероятно похожа на дедушку.

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