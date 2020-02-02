Маму перещеголяет: Дочь Славы Каминской Лаура решила стать звездой

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская позабавила выбором профессии трехлетней Лауры

Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала свою новую прическу, сменив цвет волос на более темный и укоротив волосы, в своем Instagram опубликовала забавный снимок младшей дочери Лауры, под которым описала забавный диалог, который состоялся между ними накануне.

Певица спросила у дочери о ее планах на будущее и ребенок, с присущей в столь юном возрасте непосредственностью, честно ответила, кем планирует стать, кода вырастет.

Фото: Дочь Славы Каминской Лаура (instagram.com/babaslavka)

"Лаура, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - Звездой, как мама", - описала забавный ответ Слава.

Фото: Дочь Славы Каминской Лаура (instagram.com/babaslavka)

Стоит отметить, что подписчики тут же оценили мудрые слова девочки, которые приятно было бы услышать любой маме и предупредили Славу, чтоб она не зевала, ведь ее талантливая малышка наверняка скоро будет наступать на пятки звездной маме:

Лаура - фантастическая девочка у тебя!

Она уже звезда

Маленькая стиляжка, класс, любуюсь вашими детьми

Крутая

Отличный выбор!!!!

Модняшка

Настоящая звезда

Очень красивая, звёздочка маленькая

Красотулька

Вау, модница

Прелесть маленькая!

Как мама.... самые крутые слова которые можно услышать от своей дочери

Значит будет

Да неее... Эта звезда и маму перещеголяет!!!

Напомним, что Слава Каминская поразила своих поклонников поразительным сходством с отцом. Кстати, маленькая Лаура тоже невероятно похожа на дедушку.