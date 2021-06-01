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Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми

Новина українською →
Вторник 01 июня 2021 15:42
Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми Лилия Ребрик с дочерью Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик - счастливая жена и мама двоих очаровательных дочурок. Она с удовольствием делится в сети семейными кадрами и моментами из жизни. а также рецептами и полезными советами. В честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, артистка устроила с детьми яркую и стильную фотосессию.

Снимками в эффектном family look ведущая поделилась в своем Instagram.

Звездная мама и ее малышки позировали в одинаковых нарядах - желтых кожаных юбках и белых футболках. Под низ Лилия надела полупрозрачную белую юбку-плиссе, а Диана и Полина белые колготки.

Так как погода пока не радует украинцев теплом, на некоторых кадрах на девочках были желтые курточки.

Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьмиМамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми

Ребрик сопроводила фото трогательным признанием и посвящением своим детям.

"Діти - це суцільна любов, це суцільна ніжність, турбота. Звісно, діти - це і недоспані ночі, і сльози, і тривоги, і інколи навіть зіпсовані нерви (а буває, що й не "інколи"), але всі ці негаразди - це пшик у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти. Вони вчать нас любити, вони вчать нас тонше відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих, вони тренують нашу витримку і терпіння, діти - це сто тисяч "чому?" і "а як?", це - наше продовження, втілення найкращих наших рис і справжня краса", - душевно написала ведущая.

Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми

Она призвала всех любить своих детей и делать их счастливыми.

"Що лишається нам, дорослим? Любити їх, плекати їх, захищати і робити щасливими! Моя Діана якось сказала - я щаслива, бо народилася у щасливій родині! І мені так хочеться, щоб і вона, і Поля пронесли це відчуття крізь усе життя!" - поделилась актриса.

Мамины принцессы: Лилия Ребрик очаровала стильным family look с дочерьми

Лилия Ребрик и ее дочери примерили стильный family look (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики не оставили очаровательную троицу без восхищенных комментариев.

  • Ви чудові
  • Краса...синочок є, та мрію ще про донечку. Вам пощастило
  • Супер
  • Ви і ваші принцеси чарівні
  • Три цветочка
  • Красавицы!
  • Вы такие замечательные
  • Красунечки
  • Гарно сказано. І на 100 відсотків правда!!!
  • Так, Лілічка, я згодна ,що дітки ,це неоціненний наш скарб і ми безмежно їх любимо, це і є щастя, це сенс нащого життя
  • Да, дети-наше счастье! Как приятно наблюдать за вашей прекрасной семьей
  • Лиличка, я поздравляю вас! у вас растут очень счастливые девочки, которые очень похожи на вас. И я уверена, что они будут нести это счастье всю свою жизнь

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем Андреем Диким.

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