Мамина радость: Санта Димопулос похвасталась успехами подросшей доченьки

Фото: Санта Димопулос с дочерью (instagram.com/santadimopulos)

Певица рассказала об уходе за малышкой и ее развитии

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос некоторое время скрывала лицо доченьки Софии, которую родила в прошлом году в одной из клиник Монако. Однако когда малышка подросла, звездная мама представила ее публике и теперь с удовольствием делится фото с ней и своими методами воспитания и возвращения в форму после родов. Кстати, за время второй беременности артистка набрала аж 24 килограмма, но довольно быстро смогла похудеть после рождения дочки. Санта поделилась новым фото Софии, которой скоро исполнится 9 месяцев, а заодно похвасталась успехами девочки.

На снимке ребенок сидит в коляске, мило держа во рту большой палец и серьезно глядя в объектив. На Софии - полосатая кофточка, также мама сделала ей два милых хвостика с яркими резинками.

Димопулос рассказала, что малышка любит купаться и всегда пребывает в хорошем настроении.

Фото: Санта Димопулос показала дочь (instagram.com/santadimopulos)

"Эта девочка как бы намекает, почему ее Мама на время пропала с просторов инстаграма. Нам скоро 9 месяцев и мы:

на днях начали ползать (хоть и не очень любим это дело);

по прежнему не имеем зубок;

ввели творог, йогурт и перепелиные яйца;

обожаем воду и купаться;

всегда в хорошем и игривом настроении;

имеем чёткий график сна, бодрствования и кормления;

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Однажды, в разговоре с подругами, я красиво описала своё состояние по поводу Софии – когда я беру ее на руки, меняется химия моей крови. Я так чувствую", - поделилась певица.

Пользователи сети пришли в восторг и засыпали Санту умиленными комментариями.

Маленькая красотуля!

Папина доченька. Но на фотографиях вся энергетика от мамы

Какая прелесть. Сладкая лапуська

Такая булочка

Мне кажется, химия в твоей крови меняется даже, когда ты пишешь о ней)

такая нежность. папина доча

Ватрушка моя сладкая

Мамино счастье

Малышка просто чудо,лапулечка

Такая красотуличка растет. Хочу и себе такую принцессу

Спасибо за чудесные фото. химия моей крови тоже меняется от созерцания такой милоты

Красивая девочка!

Санта, вы невероятно солнечная, тёплая девушка, и вам безумно идёт материнство!! Ваша дочка просто булочка). Добра и Божьей помощи во всем вашей чудесной семье!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Санта Димопулос поделилась схемой похудения после родов и высказалась о ссорах в семье.

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Автор: Марина Настевич