Мамин помощник: Шэрон Стоун поделилась редким видео с младшим сыном

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда готовит любимое блюдо

Шэрон Стоун в последнее время очень активна в сети. Так, звезда устраивает мастер-классы для подписчиков, записывает видео-уроки, поздравления, постит милые фото. Также она стала показывать миру детей. Сначала Шэрон похвасталась достижениями старшего Роэна, который пошел по стопам мамы и делает первые шаги в актерской карьере. Парень снялся для глянцевого журнала и даже дал большое интервь. «Я так горжусь тобой», – написала Стоун под снимками сына, которые опубликовала на своей странице.

Шэрон дома (фото: instagram.com/sharonstone)

Теперь дело дошло и до младшего из сыновей. Шэрон показала видео, в котором готовит одно из своих любимых блюд – бефстроганов. Причем в ролике она рассказала, что делает его по рецепту своей русской бабушки и блюдо обещает быть очень вкусным. «Секрет в том, чтобы добавить туда немного шоколада», –сказала Шэрон шепотом. Звезда пожелала всем веселого карантина и была в приподнятом настроении. Примечательно, что на заднем фоне фигурирует сын голливудской красотки, который помогает маме с мытьем посуды, пока она мешает мясо. Сама Стоун надела для готовки простое платье с цветочным принтом, волосы собрала в «ракушку». Сын звезды одет в простую футболку и брюки. Выглядят оба по-домашнему уютными и счастливыми.

Шэрон готовит любимое блюдо (видео: instagram.com/sharonstone)

Поклонники принялись обсуждать видео. Многие отметили, что не знали о славянских корнях знаменитости. А также, что не думали увидеть ее на кухне. Как всегда, Шэрон заслужила и массу комплиментов за свой веселый нрав и красоту. «Мне нравится твое платье», – пишут они. Также Фолловеры признаются, что блюдо актрисы выглядит очень аппетитно и его так и хочется повторить. Но, к сожалению, рецептом звезда делиться не стала.

Напомним, на днях Шэрон также показала свои домашние фото, где фигурирует в простом, но стильном образе. И хотя она была без макияжа, все равно получила массу восторженных отзывов о своей вечной красоте.