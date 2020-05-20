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Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный "мастер-класс" маленькому сыну

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 18:21
Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный "мастер-класс" маленькому сыну
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда растрогала сеть

Ева Лонгория поделилась новым трогательным видео, где главным героем выступил любимец публики – сын актрисы Санти. Актриса отправилась на кухню, взяв в помощники малыша. Ева продемонстрировала, как учит ребенка разбивать яйца: сначала он делает это вместе с мамой, а потом сам. Одетый в забавный наряд: черные брюки и красный свитер с аппликацией, он выглядел невероятно мило. Лонгория для домашнего видео выбрала комфортный образ: белая майка, спортивные брюки и кроссовки. Макияж Ева решила не наносить – но и без него 45-летняя знаменитость выглядела отлично.

Ева и Санти за работой (видео: instagram.com/evalongoria)

Сеть принялась хвалить таланты маленького Сантьяго, а также восхищаться, какая отличная мама Лонгория. Многие также с радостью отметили, что Ева разговаривает с ребенком на испанском.

  • Я в восторге, что ты разговариваешь с ним на испанском
  • Что за отличная мама!
  • Учи его, пока он маленький
  • Фантастика… Я начала учить ребенка рано, как и ты. Это так весело
  • Лучшая мама навсегда! И Сантьяго такой милашка!
  • О боже, это просто невероятно мило!
  • Я в восторге, как ты учишь его испанскому
  • Самые милые
  • Отличная работа, Санти!
  • Такой умный!

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Мамин помощник: Ева Лонгория устроила кулинарный &quot;мастер-класс&quot; маленькому сыну

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, 19-го июня Сантьяго исполнится 2 года. Лонгория родила своего первенца от второго мужа – мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, который является владельцем крупной медиакомпании. Как и все мамы, Ева признается, что не может поверить, как быстро летит время.

Поклонники также отмечают, как заметно подрос Санти. Сегодня это уже не просто милый ребенок, а настоящая личность. Малыш уже вовсю демонстрирует свой характер и часто играет на камеру. Впрочем, малыш с самых первых дней привык к вниманию публики. Ева брала ребенка с собой на съемочные площадки и мероприятия. Так что он, вполне возможно, пойдет по стопам своей знаменитой мамы и станет звездой. Как минимум, популярность в сети Imstagram ему точно обеспечена.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины актрисаЕва Лонгория
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