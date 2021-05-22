Мама отдыхает: дочь Оли Поляковой перепела известный хит
16-летняя дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша пока точно не решила, чем хочет заниматься, так что пробует себя в разных областях. Девушка ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят более 170 тысяч подписчиков. Кроме иого, она пошла по маминым стопам и занимается с педагогом по вокалу, а также поет в своей рок-группе. Она записала кавер на популярную сейчас песню DEAD BLONDE - "Мальчик на девятке".
Видео со своим вариантом исполнения Маша опубликовала в Instagram.
Юная певица предстала в ролике в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнила черным корсетом с ремнями в зоне талии.
Она сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах и красной помадой, а свои длинные волосы оставила распущенными.
Маша уверенно поет композицию, подыгрывая себе на укулеле.
"Как вам кавер?", - написала дочь Поляковой в подписи к публикации.
Ее звездная мама поддержала дочь и похвалила ее в комментариях.
"Делай больше каверов. Классно поешь! Очень чисто по интонации, и звонко!!! Крутая!" - отметила Оля Полякова.
Пользователям сети также понравился кавер Маши и они засыпали ее комплиментами.
- Дуже гарний голос, як у мами
- Интересно, это стильно!
- Обалдеть и не встать
- Ти неймовірна, будь собою
- Мама отдыхает
- В ноти дуже гарно попадаєш
- Класс, просто шедевр! Талантище
- Достаточно необычно
- Маша, у тебя очень красивый голос
- Мне понравилось! Умничка!!!
- Лучше чем у мамы голос! Хотя у твоей мамы самый красивый голос в Украине!
- Очень круто
- Будущая певица, очаровательная девушка
- Класно, вся в маму
- У тебя такой классный голос
Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.