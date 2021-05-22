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Мама отдыхает: дочь Оли Поляковой перепела известный хит

Новина українською →
Суббота 22 мая 2021 17:03
Мама отдыхает: дочь Оли Поляковой перепела известный хит Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

16-летняя дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша пока точно не решила, чем хочет заниматься, так что пробует себя в разных областях. Девушка ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят более 170 тысяч подписчиков. Кроме иого, она пошла по маминым стопам и занимается с педагогом по вокалу, а также поет в своей рок-группе. Она записала кавер на популярную сейчас песню DEAD BLONDE - "Мальчик на девятке".

Видео со своим вариантом исполнения Маша опубликовала в Instagram.

Юная певица предстала в ролике в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнила черным корсетом с ремнями в зоне талии.

Она сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах и красной помадой, а свои длинные волосы оставила распущенными.

Маша уверенно поет композицию, подыгрывая себе на укулеле.

"Как вам кавер?", - написала дочь Поляковой в подписи к публикации.

Ее звездная мама поддержала дочь и похвалила ее в комментариях.

"Делай больше каверов. Классно поешь! Очень чисто по интонации, и звонко!!! Крутая!" - отметила Оля Полякова.

Пользователям сети также понравился кавер Маши и они засыпали ее комплиментами.

  • Дуже гарний голос, як у мами
  • Интересно, это стильно!
  • Обалдеть и не встать
  • Ти неймовірна, будь собою
  • Мама отдыхает
  • В ноти дуже гарно попадаєш
  • Класс, просто шедевр! Талантище
  • Достаточно необычно
  • Маша, у тебя очень красивый голос
  • Мне понравилось! Умничка!!!
  • Лучше чем у мамы голос! Хотя у твоей мамы самый красивый голос в Украине!
  • Очень круто
  • Будущая певица, очаровательная девушка
  • Класно, вся в маму
  • У тебя такой классный голос

Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.

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