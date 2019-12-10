Мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом: премьера песни

Алла Кудлай и Лидия Каменских (фото: пресс-служба певицы)

Автором слов и музыки выступил Алексей Потапенко (Потап)

Семья Насти Каменских пополнилась поющим дуэтом. Мама Насти, Лидия Каменских (экс-вокалистка хора им. Веревки), и крестная, Алла Кудлай (народная артистка Украины), презентовали песню "Подруга". Премьера трека состоялась на YouTube, Apple Music, Google Play и других популярных площадках.

Ироничную композицию о женской дружбе Настя подарила маме в честь дня рождения. Автором слов и музыки выступил Алексей Потапенко. Таким образом, молодая супружеская пара воплотила в реальность маленькую мечту своих родных.

"Мама с крестной давно хотели спеть дуэтом и частенько обсуждали эту идею. Я об этом знала, поэтому решила сделать сюрприз и воплотить в реальность их мечту. Для меня семья всегда была и будет на первом месте, и я не упускаю возможности порадовать близких - ведь видеть их горящие глаза - невероятное счастье", - отметила Настя Каменских.

Лідія Каменських & Алла Кудлай

Эксклюзивная предпремьера песни состоялась на "Вечере премьер с Катериной Осадчей", что стало неожиданностью для зрителей. Вместе с новоиспеченным дуэтом на сцене "Вечера премьер с Катериной Осадчей" зажгли и "Жизнелюбы". В акциях этой благотворительной организации NK участвовала не один год и получила почетное звание "Супервнучки".

"Для меня, конечно же, лучший подарок - это успехи моей дочери, которая первой среди украинских артистов вышла на международный уровень, покорив Латинскую Америку. Неимоверно горжусь ее достижениями. Песня стала очень неожиданным сюрпризом. Хотя больший подарок для меня, конечно же, моя дочь и то, каких вершин она достигла. Выступать с ней на одной сцене была большая гордость для нас", - добавила Лидия Каменских.

Дебютный трек Лидии Каменских и Аллы Кудлай "Подруга" доступен на YouTube, Apple Music, Google Play и других популярных площадках.

Ранее Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное и горячее.