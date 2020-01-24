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Малышка на миллион: Светлана Лобода покрасовалась в микро-бикини на элитном курорте

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 13:41
Малышка на миллион: Светлана Лобода покрасовалась в микро-бикини на элитном курорте
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Свои идеальные формы стоит показывать почаще, считатет певица

Светлана Лобода, которая устроила себе отдых у океана, хоть и не признается где именно проводит время, все же регулярно отчитывается в фотопостах Instagram о том, как проводит отпуск.

Она регулярно публикует снимки, сделанные среди пальм и голубых волн, показывая свою точеную фигуру во всей красе.

Недавно на своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочные пляжные снимки, на которых запечатлена в микро-бикини оттенка нюд, который выгодно подчеркивает округлости певицы, оставив совсем немного места для фантазии, ведь купальник практически ничего не прикрывает. Неизменно на Светлане можно заметить солнцезащитные очки и много трендовых украшений.

Малышка на миллион: Светлана Лобода покрасовалась в микро-бикини на элитном курорте

Малышка на миллион: Светлана Лобода покрасовалась в микро-бикини на элитном курорте

Смотреть "горячие" фото Лободі полностью можно здесь

Артистка умеет красиво позировать, а когда вокруг белоснежный песок и лазурная вода, снимки получаются просто великолепные, о чем не забыли упомянуть в комментариях поклонники творчества Лободы:

  • Малышка на миллион
  • Ты невероятно прекрасна
  • Класс
  • Хороша
  • Красивое тело
  • Это вообще законно: быть такой красивой???
  • Фигура шикардос!
  • Нереальная Богиня!
  • Большой океан, для большего человека)

Напомним, что в семье Светланы Лободы подрастают две талантливые звездочки, которые на радость маме демонстрируют свои таланты, так недавно она показала зажигательные танцы своих дочерей Евы и Тильды.

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