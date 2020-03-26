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Мой малолетний диджей: Полякова восхитила музыкальным талантом младшей дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 09:56
Мой малолетний диджей: Полякова восхитила музыкальным талантом младшей дочери
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Полякова высказалась о карантине

Оля Полякова теперь каждый день выходит в прямые эфиры к своим подписчикам. При этом со своими дочками — Машей и Алисой. Так певица планирует делать на период карантина, чтобы ее подписчики не скучали без своей “Королевы ночи”. По вечерам Полякова обычно читает сказки на ночь вместе со своими девочками. Как неоднократно уточняла Полякова, современные мамы зачастую игнорируют этот важный ритуал. Хотя совместное чтение сближает родителей с детьми. Свой новый эфир от 25 марта исполнительница решила посвятить не только чтению, а общению с дочками. Звездная мама похвасталась музыкальным талантом младшей дочери!

Так, Полякова отметила, что 8-летняя Алиса сама захотела выйти в прямой эфир своей звездной мамы. На специальной программе девочка записывает свои треки. Так что у талантливой мамы растет талантливая дочка. Кто знает, быть может в будущем Алиса станет известным “диджеем”. Девочка даже согласилась показать, как она создает музыку.

“У меня своя Билли Айлиш дома”, — отметила гордая Полякова.

Мой малолетний диджей: Полякова восхитила музыкальным талантом младшей дочери

Мой малолетний диджей: Полякова восхитила музыкальным талантом младшей дочери

Скриншоты: .instagram.com/polyakovamusic

Полякова также попросила дочку потанцевать, однако Алиса очень сосредоточена на процессе создания нового трека.

“Так что если вам нужно сделать трек, заказывайте моему малолетнему диджею, она вам вышлет…. За 100 гривен сделает. Правильно, доча, сейчас надо зарабатывать на чем угодно. Я тоже вам готова диджей-сеты делать за 1000 грн. Я уже тоже готова что-то делать”, — шутит Полякова.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале "Glam Wish".

Также Оля отметила, что работы на период карантина нет! Так что даже звезды столкнулись с кризисной ситуацией из-за отсутствия возможности зарабатывать.

“Работы то нет, ребята! У меня отменился тур, который должен был начинаться первого апреля. Перенесли на май. Но поскольку продлили карантин на месяц, то и на майские они тоже продлят. Потому что никто не позволит вам собираться на гробки, Пасхи… Так что готовьтесь, что карантин будет продлен еще минимум на две недели после 24-го. До 15-го мая будет, посмотрите”, — предполагает Оля.

Напомним, что карантин в Украине продлили до 24 апреля!

“Как я к этому отношусь? Я считаю, что нашей экономике придет полный коллапс. Я не представляю, платежеспособность людей дойдет до нуля. Будет потом все хорошо… Но я ничего посоветовать не могу, потому что я сама в шоке. Я вчера разобрала леса. У меня закончилась стройка, я распустила строителей. Будем как-то ужиматься. Я тоже очень сильно завишу от возможности работать на концертах, и этой возможности сейчас у артистов нету. Сейчас артистам будет очень тяжело. Даже не знаю, что мы будем делать. Если у вас есть мысли, как я могут кормить свой народ, предлагайте”, — комментирует Оля.

“Все уже устали от карантина. Уже схожу с уме. Больше всего в депрессию вводит то, что мы не понимаем, где мы будем брать деньги. Это конечно проблема. И если вы думаете, что у нас все хорошо, а у вас все плохо. То я даже не знаю, кому будет сейчас тяжелее, чем артистам. Потому что мы зависим только от сборищ людей в кучи и развлекаловом. Поскольку у нас в стране не очень развиты покупки треков за деньги, то мы практически ничего не зарабатываем”, — подытожила Оля Полякова.

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