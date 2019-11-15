Маленький ангелочек: Надя Дорофеева в нежном образе заворожила красотой

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица сделала интригующее заявление

Надя Дорофеева - кумир миллионов девушек, для которых она настоящий идеал красоты и икона стиля. Однако сама звезда недавно поразила признанием, что в школе она очень комплексовала из-за своего веса. Сейчас же она вполне довольна своей внешностью и призывает всех принимать себя таким, какой ты есть. Певица просто-таки заворожила поклонников нежным образом, который продемонстрировала на новых кадрах в своем Instagram.

На фото Надя запечатлена в гримерке в белом банном халате. Волосы артистки уложены красивыми волнами, а на голове крупный обруч, украшенный камнями. На ее лице - эффектный, но не слишком броский макияж. Кроме того, на одном из снимков лицо Дорофеевой украсили блестящими камушками - над бровями, под глазами и один игриво расположился на носу.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В подписи к фото исполнительница поинтересовалась у подписчиков, как ей лучше - с камушками или без, а также сделала интригующее заявление, что "скоро будет кое-то новое".

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях восхищенные фолловеры осыпают Надежду комплиментами и сравнивают с ангелом.

Такая нежная

Обе прекрасны.

Невероятно красивая

ПРИНЦЕССААА

Шикарная

Какая красивая , очень ждём увидеть что будет

Ангел

Какая красотка

Лучшая

Йойойо, полегче девчёнка

И так и так пушка

Везде самая лучшая

Урааа, съёмки

Очень ждем что-то новое

Тебе идет этот образ, Маленький ангелочек

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее муж певицы Владимир Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой.