Маленький ангел: Джиджи Хадид впервые показала фото с ребенком

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель снялась в откровенной фотосессии

Супермодель Джиджи Хадид совсем скоро станет мамой, по прогнозам инсайдеров, это случится в сентябре. Но так как Хадид решила не делать свою беременность предметом всеобщего обсуждения, то сведения о будущем материнстве модели были только предположениями. Когда радостная новость просочилась в прессу, модель не стала отрицать, что это правда, но подробностями пообещала поделиться позже, уже после родов. А вот сегодня Джиджи несказанно порадовала поклонников в своем Instagram целой серией фотоснимков с уже большим животиком. По сути, это первые фото с будущим малышом 25-летней красавицы.

Беременная модель покорила сеть (фото: instagram.com/gigihadid)

«Выращиваю ангелочка», - подписала перове фото знаменитость. «Берегу и ценю этот особенный момент в моей жизни», - такой была подпись к очередной порции фотографий. Все снимки черно-белые, модель одета в шикарные полупрозрачные наряды и выглядит просто восхитительно.

Модель в фотосесии (фото: instagram.com/gigihadid)

«Ждем не дождемся, когда увидим этого маленького ангела», «Вы двое – настоящие ангелы!», «Это так прекрасно!», «Джиджи, ты будешь невероятно красивой мамой!», «Быть беременной и выращивать внутри ангела – одно из самых лучших чувств в жизни! Поздравляю!», «Ты выглядишь невероятно!», - посыпались комментарии от друзей и фолловеров.