Маленькая звездочка: Лилия Ребрик растрогала улыбкой годовалой дочки Полинки

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик пришли в восторг от нового фото с ее дочкой

Лилия Ребрик - одна из тех украинских звезд, которая с удовольствием не только о своей творческой, но и личной жизни рассказывает. Украинская телеведущая и актриса с регулярной частотой показывает яркие и трепетные моменты с мужем (хореограф Андрей Дикий), а также дочками - 8-летней Дианой и годовалой Полиной. Новый пост звездной мамы посвящен именно самой младшей дочке.

Так, на своей страничке в сети instagram Лилия опубликовала портрет дочери, которая позирует с большим букетом цветов. При этом девочка искренне улыбается в камеру. Волосы завязаны в забавную “мальвину”. Сложно не отметить, что Полина очень похожа на маму.

“#nocomments Просто усміхніться! #дикаполька”, - лаконично и жизнеутверждающе подписала фото Ребрик.

Дочка Лилии Ребрик - Полина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей пришли в восторг от нового поста своей любимицы. И поспешили просто-таки засыпать ее восторженными комментариями:

“Бозе,Бозе, яка сміхотулька”

“Маленький сміхотунчик!!”

“Чудо расчудесное!”

“Какая прекрасная бусинка”

“Папа цветочками балует!”

“Схожа на вас”

“Майбутня артистка”

“Какая красивая Полина. Просто конфетка”

“Дети это цветы, милашка”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Кстати, ранее Лилия показывала результат новой семейной фотосессии. С мужем и дочками звездная мама снялись в пижамах в домашней обстановке.

“Фотосесія вчотирьох- це завжди дико весело. Наша #дикасімейка долучається до благодійного дня піжам, який вперше відбудеться в Україні”, - уточнила тогда Лилия.

Лилия Ребрик с мужем и дочками в пижамной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик покорила выходом в свет в необычном платье "с подсветкой".