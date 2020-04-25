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Маленькая красотка: Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2020 - 09:49
Маленькая красотка: Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица поделилась очаровательным видео с голосистой Софией

Санта Димопулос наслаждается временем с детьми - певица стала мамой во второй раз 7 месяцев назад. Дочку Софию она рожала в Монако, однако через пару месяцев уже вернулась в Украину, а в январе успела съездить с детьми на отдых в ОАЭ. Все это время артистка скрывала лицо малышки и лишь на днях решила познакомить ее с публикой, показав портрет девочки и пошутив, что она на нее совсем не похожа и явно пошла в папу.

А вот вокальными данными - точно в маму! Что доказывает милое видео с "принцессой Софией", которое Санта опубликовала в своем Instagram. В ролике голубоглазая и светловолосая малышка сидит в специальном детском кресле и поражает силой своих голосовых данных - вероятно, ребенок что-то хочет от мамы или пытается что-то ей сказать.

"Ежедневное злободневное", - подписала видео Димопулос.

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