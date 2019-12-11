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MAD HEADS UA в своей новой песне желают каждому "Свято в хату" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 15:51
MAD HEADS UA в своей новой песне желают каждому "Свято в хату" (видео)
MAD HEADS UA

Новая песня получила необычное видеосопровождение

В свет вышла новая видео-работа группы MAD HEADS UA на песню "Свято в хату".

"Свято в хату" - праздничная и зажигательная песня, под качовый саунд которой не усидит никто. Композиция также получила не менее яркое и динамичное мультипликационное видео. Над визуализацией трека работали молодые и талантливые FOX EVENT.

MAD HEADS.UA - Свято в хату

"Свято в хату вам рідненькі! А зараз час веселитися! Чому? Тому, що треба! Не чекайте нагоди провести гарно час з близькими, друзями чи родиною! Не чекайте відпустки чи визначної дати! Ми написали цю пісню саме для того, щоб створити гарний настрій просто так, щоб свято було кожен день! Бо життя коротке та мінливе, час стрімкий й нестримний, а сміх продовжує життя - щасливі люди годин не помічають! Отож давайте з нами йти по життю пританцьовуючи та з посмішкою кожен день! Бо кожна посмішка – це маленьке свято", - рассказывает фронтмен группы MAD HEADS UA Михаил Безушко.

Напомним, ранее Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте "Чом ти не прийшов".

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