ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки (фото, видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 10:07
MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки (фото, видео)
Ярослав Малый MACHETE (фото: пресс-служба)

Певец Ярослав Малый презентовал видео на украинский трек «Життя Того Варте»

Известный музыкант и солист группы MACHETE Ярослав Малый, накануне презентации нового альбома I'MPULS, которая состоится 7 марта в Stereo Plaza снял видео на украинский трек «Життя Того Варте». Песня стала саундреком к фильму украинского режиссера Кадима Тарасова «Звичайний ранок». Картина уже получила пять международных кинопремий, одна из них - в Индии, другая - в США на Toronto Short Film Festival и много других.

На протяжении всего видео солист группы MACHETE с гитарой появляется на фоне самых живописных видов Киева.

«Мы снимали на крыше дома, который находится на второй линии Днепра. Это очень элитное здание, туда невозможно попасть, но наш друг купил там квартиру, с выходом на террасу, и мы этим воспользовались», - признался Кадим Тарасов.

MACHETE МАЧЕТЕ - Жена и подруга

По словам режиссера, перед ним не стояло серьезной концептуальной задачи снять шедевральное видео, поэтому они просто вышли на крышу дома, взяли с собой чай и наслаждаясь видами Киева, сняли всего за 40 минут клип.

«Вышло легко и по-дружески. Хотелось просто показать Киев. Мы поставили Ярослава, дали ему гитару в руки, соединили их вместе и снять клип», - заключил Кадимов.

А в это время сам Ярослав Малый активно готовится к презентации новой программы в Киеве. «Мы готовим большое шоу, световое и звуковое. На сцене будет пять музыкантов и еще одни гость, который прилетит из Франции, он - первая скрипка Брюссельского симфонического оркестра, мы сыграем с ним несколько треков. У нас украинские музыканты, молодые, фантастические, они еще нигде особо не светились, но при этом в чувстве вкуса и музыки, лучшие на сегодняшний день. Я горжусь, что мы работаем вместе», - поделился солист группы MACHETE.

Напомним, презентация нового альбома I'MPULS состоится в Киеве 7 марта в Stereo Plaza.

Концерт 4-летней "пчелки": Алина Гросу умилила сеть архивным видео Alyona Alyona записала новый трек про веру в себя для фильма "ПУЛЬС" (видео)
Новости Украины песнипевецклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь