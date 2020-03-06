MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки (фото, видео)

Ярослав Малый MACHETE (фото: пресс-служба)

Певец Ярослав Малый презентовал видео на украинский трек «Життя Того Варте»

Известный музыкант и солист группы MACHETE Ярослав Малый, накануне презентации нового альбома I'MPULS, которая состоится 7 марта в Stereo Plaza снял видео на украинский трек «Життя Того Варте». Песня стала саундреком к фильму украинского режиссера Кадима Тарасова «Звичайний ранок». Картина уже получила пять международных кинопремий, одна из них - в Индии, другая - в США на Toronto Short Film Festival и много других.

На протяжении всего видео солист группы MACHETE с гитарой появляется на фоне самых живописных видов Киева.

«Мы снимали на крыше дома, который находится на второй линии Днепра. Это очень элитное здание, туда невозможно попасть, но наш друг купил там квартиру, с выходом на террасу, и мы этим воспользовались», - признался Кадим Тарасов.

MACHETE МАЧЕТЕ - Жена и подруга

По словам режиссера, перед ним не стояло серьезной концептуальной задачи снять шедевральное видео, поэтому они просто вышли на крышу дома, взяли с собой чай и наслаждаясь видами Киева, сняли всего за 40 минут клип.

«Вышло легко и по-дружески. Хотелось просто показать Киев. Мы поставили Ярослава, дали ему гитару в руки, соединили их вместе и снять клип», - заключил Кадимов.

А в это время сам Ярослав Малый активно готовится к презентации новой программы в Киеве. «Мы готовим большое шоу, световое и звуковое. На сцене будет пять музыкантов и еще одни гость, который прилетит из Франции, он - первая скрипка Брюссельского симфонического оркестра, мы сыграем с ним несколько треков. У нас украинские музыканты, молодые, фантастические, они еще нигде особо не светились, но при этом в чувстве вкуса и музыки, лучшие на сегодняшний день. Я горжусь, что мы работаем вместе», - поделился солист группы MACHETE.

Напомним, презентация нового альбома I'MPULS состоится в Киеве 7 марта в Stereo Plaza.