M1 Musiс Awards 2018: Потап удивил блестящим нарядом (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

На торжественном мероприятии Потап появился в компании участников своего проекта "MOZGI", они гармонично сочетались с его образом

Сегодня, 1 декабря по красной дорожке "M1 Music Awards 2018" прошлись лучшие звезды украинской музыкальной сцены. Многие звезды появились в традиционных, для такого уровня мероприятий, торжественных нарядах, однако Потап отличился. Алексей Потапенко любит удивлять публику яркими образами и этот раз не стал исключением.

Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Так, наш фотограф запечатлел рэп-исполнителя в сопровождении участников его творческого проекта "MOZGI". Все артисты предстали в блистательных образах в прямом смысле слова. Музыкальный коллектив и их продюсер позировали в невероятных смокингах полностью расшитых пайетками разных цветов: от черного до красного. Под них они подобрали разноцветные рубашки. Вероятно того, что костюм был блестящим, Потапу было мало, и он решил дополнить яркий аутфит черными солнцезащитными очками и беретом такого же цвета. Что ж, певцу удалось удивить фанов и журналистов в очередной раз.

Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Кстати, мы писали, что Надя Дорофеева произвела фурор на красной дорожке в миниатюрном платье.

Напомним, ранее Потап запостил фото с загадочной незнакомкой.

Как сообщалось ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Видео: РБК-Украина