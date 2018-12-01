ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

M1 Musiс Awards 2018: Потап удивил блестящим нарядом (фото)

Lite » Звезды 01.12.2018 - 18:36
M1 Musiс Awards 2018: Потап удивил блестящим нарядом (фото)
Коллаж (РБК-Украина)

На торжественном мероприятии Потап появился в компании участников своего проекта "MOZGI", они гармонично сочетались с его образом

Сегодня, 1 декабря по красной дорожке "M1 Music Awards 2018" прошлись лучшие звезды украинской музыкальной сцены. Многие звезды появились в традиционных, для такого уровня мероприятий, торжественных нарядах, однако Потап отличился. Алексей Потапенко любит удивлять публику яркими образами и этот раз не стал исключением.

 

Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Так, наш фотограф запечатлел рэп-исполнителя в сопровождении участников его творческого проекта "MOZGI". Все артисты предстали в блистательных образах в прямом смысле слова. Музыкальный коллектив и их продюсер позировали в невероятных смокингах полностью расшитых пайетками разных цветов: от  черного до красного. Под них они подобрали разноцветные рубашки. Вероятно того, что костюм был блестящим, Потапу было мало, и он решил дополнить яркий аутфит черными солнцезащитными очками и беретом такого же цвета. Что ж, певцу удалось удивить фанов и журналистов в очередной раз.

Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)

Кстати, мы писали, что Надя Дорофеева произвела фурор на красной дорожке в миниатюрном платье.

Напомним, ранее Потап запостил фото с загадочной незнакомкой.

Как сообщалось ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Видео: РБК-Украина

"Загляните в глаза музыканта": Потап посвятил стих Евгению Осину "Потап, вы что, демон?": фаны в восторге от костюма Потапа на Хеллоуин
Новости Украины ПотапMOZGI
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь