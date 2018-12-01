M1 Musiс Awards 2018: Потап удивил блестящим нарядом (фото)

На торжественном мероприятии Потап появился в компании участников своего проекта "MOZGI", они гармонично сочетались с его образом
Сегодня, 1 декабря по красной дорожке "M1 Music Awards 2018" прошлись лучшие звезды украинской музыкальной сцены. Многие звезды появились в традиционных, для такого уровня мероприятий, торжественных нарядах, однако Потап отличился. Алексей Потапенко любит удивлять публику яркими образами и этот раз не стал исключением.
Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)
Так, наш фотограф запечатлел рэп-исполнителя в сопровождении участников его творческого проекта "MOZGI". Все артисты предстали в блистательных образах в прямом смысле слова. Музыкальный коллектив и их продюсер позировали в невероятных смокингах полностью расшитых пайетками разных цветов: от черного до красного. Под них они подобрали разноцветные рубашки. Вероятно того, что костюм был блестящим, Потапу было мало, и он решил дополнить яркий аутфит черными солнцезащитными очками и беретом такого же цвета. Что ж, певцу удалось удивить фанов и журналистов в очередной раз.
Фото: Потап и "MOZGI" на красной дорожке (РБК, Виталий Носач)
Кстати, мы писали, что Надя Дорофеева произвела фурор на красной дорожке в миниатюрном платье.
Напомним, ранее Потап запостил фото с загадочной незнакомкой.
Как сообщалось ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.
Видео: РБК-Украина