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"Люди в черном: Интернэшнл": звездные гости премьеры в Киеве

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 16:44
"Люди в черном: Интернэшнл": звездные гости премьеры в Киеве
Премьера фильма "Люди в черном: Интернэшнл" (фото: Оскар)

Старт показа в сети кинотеатров стартует уже 13 июня

Вчера, 12 июня в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фантастического экшна – "Люди в черном: Интернэшнл". Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko и дргуие. 

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Люди в черном: Интернэшнл" стартует с 13 июня. 

"Люди в черном: Интернэшнл": о фильме

Вы даже об этом не подозреваете, но существует тайная организация, которая охраняет Землю от разного рода инопланетян и странных существ. Это Люди в чёрном. Как не сложно догадаться, они почти всегда в чёрных деловых костюмах. У них есть свои агенты во всех больших городах на нашей планете. У каждого из Людей в чёрном есть нереально крутые пушки и приспособления, которые помогают следить за порядком на Земле, чтобы инопланетяне не беспокоили людей. Время от времени там даже проводится набор новичков – так в пару к Агенту Н попала Агент М. Эти двое точно хорошо сработаются, ведь это так весело стрелять по монстрам. Будет много драйва.

"Люди в черном: Интернэшнл": украинский трейлер

Гости премьеры в Киеве 

Актер Дмитрий Ступка 

Актер Дмитрий Ступка 

Яна Клочкова 

Пловчиха Яна Клочкова 

Соломия Витвицкая

Телеведущая Соломия Витвицкая с супругом 

Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер

Ирина Заря

Управляющий партнер сети кинотеатров "Оскар" Ирина Заря

Мирослава Ульянина

Фитнес-тренер Мирослава Ульянина

Актер и модель Богдан Осадчук

Актер и модель Богдан Осадчук

Яна Алтухова

Яна Алтухова

 

Гости столичной премьеры фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Напомним, ранее в Киеве состоялась премьера фантастичского фильма "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

Также ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка"

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Новости Украины фильмыЯна КлочковаДмитрий Ступка
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