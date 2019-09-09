Любящий Топалов сделал признание об "увлеченной" другим Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец умилил нежным фото с женой

Регина Тодоренко и Влад Топалов признаются – хоть в их жизни бывает не все гладко и как любая семейная пара они сталкиваются с проблемами в отношениях, в их семье всегда царит уважение и поддержка. Регина задействована одновременно во множестве проектов, а Влад занимается развитием творчества. Паре катастрофически не хватает времени друг на друга, к тому же у их сыночка Миши начали резаться зубы, поэтому его звездные родители забыли о сне и покое. На днях Регина опубликовала романтичное видео, а затем и разместила фото с двусмысленной подписью, на котором запечатлена с другим мужчиной – испанским актером и звездой фильма "Три метра над уровнем неба" Марио Касасом.

Фото не на шутку озадачило поклонников и даже вызвало зависть у фанов горячего мачо. К обсуждениям присодинился и российский певец и друг семьи Топалова и Тодоренко, Сергей Лазарев. Он в шутку пожурил Регину и посоветовал ей вспомнить о любимом муже и сыне. А вот Влад отреагировал на снимок весьма оригинально – в противовес он опубликовал фото с женой.

В кадре певец обнимает любимую вторую половнику за талиюи смотрит ей прямо в глаза. Регина также повернулась к мужу и не может отвести от него взгляд. Пара выглядит очень стильно: Влад позирует в белоснежной футболке, клетчатом жилете и брюках, а Регина – в светлой блузке и штанах по фигуре.

"Мама с папой уходят на работу! Мама - красавица!" - признался Топалов, сделав коплимент жене.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники пары полностью разделили мнение певица, но и его не оставили без похвалы.

Какая Регина красотка … Глаз не оторвать

А папа умный

Какие же вы красивые

Шикарная пара! На Вас очень приятно смотреть! Всех благ Вам!

Вы оба красавцы

Да и папа ничего такой

Отличная пара

Ммммм … Мама очень сильно похудела и похорошела. Папа всему соответствует... Тоже хорош. Счастья вам, ребята!

У папы взгляд любящего мужчины!

Вы оба классные, так приятно смотреть на вашу семью

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко поздравила сыночка и сделала признание о переменах в жизни с его появлением.