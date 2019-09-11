"Любящие взгляды": Потап показал "большую и маленькую мимишку" Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Рэпер умилил подписью к новому фото

Потап и Настя Каменских стараются надолго не разлучаться – они вместе встают рано утром, чтобы отправиться на тренировку, выступают на сборных концертах и с удовольствием проводят время в своем загородном доме. Кстати, рэпер "заразил" жену своей любовью к баскетболу – певица успела даже установить личный рекорд. Рядом с Настей, по наблюдениям поклонников, Потап похудел и помолодел, а на общих фото выглядит счастливым и романтичным.

Так, на свежем снимке в Instagram рэпер стоит рядом с частным домом, где обосновался с любимой женой. Рядом с ним – четверолапый домашний любимец звездной семьи породы бишон. Артистка обожаем своего питомца, который будит ее по утрам и буквально не слазит с рук. Потап позирует на фоне увитой виноградом стены. Он одет в стильную куртку миндального оттенка, белую футболку с забавным монохромным принтом, черные джинсы по фигуре и удобные кеды.

"Большая и малая мимишки", - подписал кадр продюсер. Поклонники пары сразу же предположили, что автором фото является Настя.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фаны звезд согласились, что компания на фото действительно выглядит мило и трогательно.

Да уж точно – мимишки

МимиМишка-Потап

Очень милая фотография - это правда

Милые

Любящие взгляды

Милые ребята

Вау, какая красивая фотка

Настя взломала инсту Потапа

У вас такой дом красивый, чудесный стиль. Желаю вам с Настей чудес и побольше (уже в скором времени)

Такой большой Потап и маленькая красотка мимишка

Справді, тут ви дуже мімімішні

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских увлеченно рассказали о необычной тренировке больше похожей на вечеринку.