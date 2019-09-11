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"Любящие взгляды": Потап показал "большую и маленькую мимишку" Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 18:56
"Любящие взгляды": Потап показал "большую и маленькую мимишку" Каменских
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Рэпер умилил подписью к новому фото

Потап и Настя Каменских стараются надолго не разлучаться – они вместе встают рано утром, чтобы отправиться на тренировку, выступают на сборных концертах и с удовольствием проводят время в своем загородном доме. Кстати, рэпер "заразил" жену своей любовью к баскетболу – певица успела даже установить личный рекорд. Рядом с Настей, по наблюдениям поклонников, Потап похудел и помолодел, а на общих фото выглядит счастливым и романтичным.

Так, на свежем снимке в Instagram рэпер стоит рядом с частным домом, где обосновался с любимой женой. Рядом с ним – четверолапый домашний любимец звездной семьи породы бишон. Артистка обожаем своего питомца, который будит ее по утрам и буквально не слазит с рук. Потап позирует на фоне увитой виноградом стены. Он одет в стильную куртку миндального оттенка, белую футболку с забавным монохромным принтом, черные джинсы по фигуре и удобные кеды.

"Большая и малая мимишки", - подписал кадр продюсер. Поклонники пары сразу же предположили, что автором фото является Настя.

&quot;Любящие взгляды&quot;: Потап показал &quot;большую и маленькую мимишку&quot; Каменских

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фаны звезд согласились, что компания на фото действительно выглядит мило и трогательно.

  • Да уж точно – мимишки
  • МимиМишка-Потап
  • Очень милая фотография - это правда
  • Милые
  • Любящие взгляды
  • Милые ребята
  • Вау, какая красивая фотка
  • Настя взломала инсту Потапа
  • У вас такой дом красивый, чудесный стиль. Желаю вам с Настей чудес и побольше (уже в скором времени)
  • Такой большой Потап и маленькая красотка мимишка
  • Справді, тут ви дуже мімімішні

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских увлеченно рассказали о необычной тренировке больше похожей на вечеринку.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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