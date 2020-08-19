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Любовь во время карантина: Сальма Хайек растрогала романтичными фото с обожаемым супругом

Среда 19 августа 2020 21:25
Любовь во время карантина: Сальма Хайек растрогала романтичными фото с обожаемым супругом
Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда давно не показывала мужа

Сальма Хайек и Франсуа-Арни Пино поженились еще в 2009-м году. Правда, до этого пара часто сходилась и расходилась. Сейчас же в отношениях вечно молодой и знойной актрисы и владельца компании, которой принадлежит ряд известных брендов класса люкс, царит любовь и гармония. Подтверждением тому стали и новые фото знаменитой пары, на которых они демонстрируют пылкие чувства.

Любовь во время карантина: Сальма Хайек растрогала романтичными фото с обожаемым супругом

Пара все так же влюблена (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма в компании мужа отправилась на общественное мероприятие, при этом не забыв надеть защитные маски. Как всегда стильная, звезда выбрала в качестве аутфита черное платье, а маску подобрала в мелкий принт, чтобы сделать образ более легким. Франсуа-Анри Пино надел белую футболку, синюю джинсовую рубашку и солнцезащитные очки. Пара позирует с цветами, нежно целуясь, не снимая уже ставший всем привычным «аксессуар». «Любовь во время коронавируса», – сделала подпись Сальма, которая души не чает в муже.

Любовь во время карантина: Сальма Хайек растрогала романтичными фото с обожаемым супругом

Сальма обожает мужа (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, единственная дочь пары Валентина Палома родилась в 2007-м году, когда отношения пары не были официально оформлены. 21-го сентября девочке исполнится уже 13 лет, но Сальма не стремится рассказывать всем об увлечениях и талантах дочери. Поклонникам остается только гадать, будет ли малышка наследовать свою знаменитую маму в сфере шоу-бизнеса.

Чаще всего Сальма постит на своей странице только рабочие проекты, а также собственные селфи. В этом 53-летняя знаменитость особо преуспела. Так, звезда любит покорять сеть своей молодостью и красотой, доказывая, что в ее возрасте можно и нужно выглядеть молодо и свежо.

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