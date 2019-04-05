"Любовь преображает": похудевший Потап восхитил сеть стильным образом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Многие фаны сравнили продюсера на новом фото с Брюсои Уиллисом

Известный шоумен, продюсер и певец Потап приятно поразил поклонников новым снимком в своем Instagram - он заметно похудел, а кроме того, похвастался стильным и эффектным образом.

Так, 37-летний судья шоу Голос країни 9 позировал у кирпичной стены в узких темно-синих джинсах, черной футболке и сине-белой ветровке, а также модных слипонах на ногах.

"Желаю всего наилучшего", - подписал он публикацию на английском языке.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Подписчики пришли в полный восторг от внешнего вида и стиля шоумена. Они отметили, что Потап заметно похудел и похорошел и на этом снимке похож на "крепкого орешка" Брюса Уиллиса. Некоторые предположили, что на такие позитивные перемены его подтолкнула любовь, намекая на роман продюсера с Настей Каменских, слухи о котором ходят уже довольно давно.

"Худенький и молодой"

"Похудел. Супер"

"Похудел очень"

"Ты мужчина моей мечты!"

"Ой, какой афигенный"

"Брюс Уиллис)"

"Оч молодой! Ааа как можно быть таким красивым?"

"Любовь преображает"

"Напоминаете мне Брюса, который Уиллис))"

"Потап похудел, похорошел! Классный костюмчик! Супер!"

"Аж помолодел"

"Где купить такие "молодильнные яблоки"?"

"Стройный такой"

"Божe, Потап молодіє на очах, ось що кохання робить з людьми"

"Алексей, видимо, у вас отличная мотивация!"

"Крепкий орешек"

Напомним, ранее Потап не сдержался и оценил сексуальное фото Насти Каменских.

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