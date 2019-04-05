"Любовь преображает": похудевший Потап восхитил сеть стильным образом

Многие фаны сравнили продюсера на новом фото с Брюсои Уиллисом
Известный шоумен, продюсер и певец Потап приятно поразил поклонников новым снимком в своем Instagram - он заметно похудел, а кроме того, похвастался стильным и эффектным образом.
Так, 37-летний судья шоу Голос країни 9 позировал у кирпичной стены в узких темно-синих джинсах, черной футболке и сине-белой ветровке, а также модных слипонах на ногах.
"Желаю всего наилучшего", - подписал он публикацию на английском языке.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Подписчики пришли в полный восторг от внешнего вида и стиля шоумена. Они отметили, что Потап заметно похудел и похорошел и на этом снимке похож на "крепкого орешка" Брюса Уиллиса. Некоторые предположили, что на такие позитивные перемены его подтолкнула любовь, намекая на роман продюсера с Настей Каменских, слухи о котором ходят уже довольно давно.
Напомним, ранее Потап не сдержался и оценил сексуальное фото Насти Каменских.
Мы также писали, что фото Потапа и Насти Каменских раззадорило сеть.