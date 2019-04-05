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"Любовь преображает": похудевший Потап восхитил сеть стильным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 14:13
"Любовь преображает": похудевший Потап восхитил сеть стильным образом
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Многие фаны сравнили продюсера на новом фото с Брюсои Уиллисом

Известный шоумен, продюсер и певец Потап приятно поразил поклонников новым снимком в своем Instagram - он заметно похудел, а кроме того, похвастался стильным и эффектным образом.

Так, 37-летний судья шоу Голос країни 9 позировал у кирпичной стены в узких темно-синих джинсах, черной футболке и сине-белой ветровке, а также модных слипонах на ногах.

"Желаю всего наилучшего", - подписал он публикацию на английском языке.

&quot;Любовь преображает&quot;: похудевший Потап восхитил сеть стильным образом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Подписчики пришли в полный восторг от внешнего вида и стиля шоумена. Они отметили, что Потап заметно похудел и похорошел и на этом снимке похож на "крепкого орешка" Брюса Уиллиса. Некоторые предположили, что на такие позитивные перемены его подтолкнула любовь, намекая на роман продюсера с Настей Каменских, слухи о котором ходят уже довольно давно.

  • "Худенький и молодой"
  • "Похудел. Супер"
  • "Похудел очень"
  • "Ты мужчина моей мечты!"
  • "Ой, какой афигенный"
  • "Брюс Уиллис)"
  • "Оч молодой! Ааа как можно быть таким красивым?"
  • "Любовь преображает"
  • "Напоминаете мне Брюса, который Уиллис))"
  • "Потап похудел, похорошел! Классный костюмчик! Супер!"
  • "Аж помолодел"
  • "Где купить такие "молодильнные яблоки"?"
  • "Стройный такой"
  • "Божe, Потап молодіє на очах, ось що кохання робить з людьми"
  • "Алексей, видимо, у вас отличная мотивация!"
  • "Крепкий орешек"

Напомним, ранее Потап не сдержался и оценил сексуальное фото Насти Каменских.

Мы также писали, что фото Потапа и Насти Каменских раззадорило сеть.

 

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