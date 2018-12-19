"Любовь побеждает все": звезда "ВИА Гры" рассказала о романе с Меладзе

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Пресса и общественность обрушили на певицу волну критики

Бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая стала второй женой знаменитого певца Валерия Меладзе, впервые поделилась подробностями о том, как начинался их роман и что ей пришлось пережить со стороны общественности и прессы. По словам исполнительницы, это была сложная ситуация, передает "СтарХит".

Напомним, что ради Альбины Валерий развелся со своей первой женой Ириной, с которой прожил 25 лет и воспитал троих дочерей. При этом роман с Джанабаевой начался, еще когда певец был женат. Именно поэтому на Альбину обрушилась волна критики и осуждения.

Ее обвиняли в разрушении чужой семьи и в желании построить личное счастье на чьем-то горе. Сама певица долгое время хранила молчание и не комментировала роман с Меладзе, с которым они официально поженились в 2014 году и сейчас воспитывают двоих детей.

"Я считаю, что любовь побеждает все! Наверно, это дает мне силы не вступать в дискуссии. Ситуация неоднозначная и сложная для большинства. Наверно, они поэтому меня осуждают. Я не смогу с каждым лично поговорить, не смогу каждому лично что-то объяснить. Поэтому я выбрала вообще не разговаривать об этом", – подчеркнула экс-солистка "ВИА Гры".

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Однако настало время, когда ей захотелось поделиться своей историей и переживаниями.

"Пришел момент, когда я тоже готова поделиться чем-то. Когда моя личная жизнь не настолько уже закрыта. Я вышла из этого состояния, поэтому готова разговаривать. Мы пытались сохранить свое пространство хоть как-то! Ох, это был непростой период. За мной ездили и как-то караулили. И все это, конечно, в какое-то состояние вводило, в нервное и депрессивное", – рассказала Альбина.

Напомним, на днях 39-летняя Альбина Джанабаева и 53-летний Валерий Меладзе впервые вывели в свет своего младшего сына - 4-летнего Луку. Вместе с малышом пара сходила на детскую елку. Они также воспитывают 14-летнего Константина.

Ранее Валерий Меладзе резко ответил критикам Альбины Джанабаевой в сети. Певец эмоционально призвал оставить его семью в покое. Фолловеры поддержали его и Альбину и призвали не обращать внимания на завистников и злые языки.

Мы также писали о том, что звездная пара Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали первое совместное интервью, в котором рассказали о своих отношениях и браке. Певец раскрыл, как им удается решать спорные моменты в семье, отметив, что обычно он первым идет на разговор.

Видео: РБК-Украина