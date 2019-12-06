Что любовь делает! Соблазнительная Могилевская максимально оголила ножки на жарких фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица кокетливо обнажила спортивные ножки

Наталья Могилевская влюблена и счастлива. Певица буквально светиться изнутри, но пока не готова явить избранника миру. Зато она призналась, что любимый человек пришел посмотреть на ее выступление в рамках концерта "Ночь суперхитов", который состоялся 4 декабря в киевском Дворце "Украина". По такому случаю, артистка облачилась для сценического номера на песню "Покохала" в весьма откровенный наряд и максимально оголила стройные ножки и бедра для эффектных фото в Instagram.

Так, на снимках певица позировала в пикантном платье с пайетками и высокими разрезами. Наряд позволил ей блеснуть стройными спортивными ножками и похвастаться глубоким декольте.

Образ Наталья довершила крупной заколкой – трендом сезона среди аксессуаров. По рукам с плеч струились цепочки до манжет платья, а на пальцах красовались крупные перстни с массивными прозрачными камнями. Макияж – естественный, с акцентом на выразительные глаза.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица озадачила поклонников, попросив их выбрать лучшее из трех фото. Комментаторы растерялись и вместо этого одарили звезду комплиментами.

Наталочка, виглядаєш гарно та звабливо

Красивая! Великолепная! Будь счастливой!

Вы великолепны

Что любовь делает! Наташа,ты просто расцвела! Красавица!

И Наталья, и костюмы всегда шикарные

Какая красивая, супер!

Красуня

Спокуслива молодиця

Восхитительная!

Наташа,ты супер!

Везде хорошо, главное натуральная

Скриншот комментариев

Напомним, что победитель Танцев со звездами 2019 Евгений Кот рассказал, как покорил Наталью Могилевскую на главном паркете страны.