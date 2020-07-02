Люблю тебя больше жизни: MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Супруги отпраздновали "деревянную" свадьбу

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик предпочитает не выставлять напоказ свою личную жизнь - так, лиц его двоих сыновей поклонники до сих пор не видели. Лишь недавно он немного рассказал о своей свадьбе с женой Ириной - как оказалось, она была очень простой и скромной, пара расписалась и посидела в ресторане лишь вдвоем. А 1 июля у них был юбилей супружеской жизни - так называемая "деревянная" свадьба, пять лет в браке.

В годовщину свадьбы Дмитрий и Ирина поздравили друг друга в соцсетях, оставив трогательные послания. Пара опубликовала в Instagram снимки с фигурками - мини-копиями их самих, которые им подарили на годовщину.

"Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... как и в первый день люблю тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею", - душевно написал MONATIK.

Дмитрий Монатик с женой Ириной показали подарок на 5-ю годовщину свадьбы (фото: instagram.com/monatik_official)

Жена музыканта также не стала сдерживать эмоций в этот день.

"Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади", - призналась Ирина.

Растроганные поклонники засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями в комментариях.

Искренние поздравления! Пусть Ваша любовь будет как #вечность! Вы- светлые, искренние и неземные люди!

Яка я щаслива за вас

Искренне поздравляем и желаем крепкого и верного союза

Вы невероятные

Обожнюю вас

Поздравляю

Какие слова

Нереально красивая семья у вас

Найкращі і найщиріші вітання!!!

Боже мой,какая любовь!..Сколько прекраснейших песен родилось в вашей душе ,Дима,благодаря ей и сколько ещё родится!Безумно счастлива за вас!Поздравляю!!!!!!!

Вдохновляйте, любите, мечтайте!

Скриншот комментариев

Отметим, что Дмитрий и Ирина вместе уже почти десять лет. Супруги воспитывают двух сыновей — Платона и Даниила.

Дмитрий Монатик с женой Ириной растят двоих сыновей (фото: instagram.com/monatik_official)

Ранее жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть нежными фото певца с сыновьями.

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Автор: Lite