Люблю тебя больше жизни: MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Супруги отпраздновали "деревянную" свадьбу
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик предпочитает не выставлять напоказ свою личную жизнь - так, лиц его двоих сыновей поклонники до сих пор не видели. Лишь недавно он немного рассказал о своей свадьбе с женой Ириной - как оказалось, она была очень простой и скромной, пара расписалась и посидела в ресторане лишь вдвоем. А 1 июля у них был юбилей супружеской жизни - так называемая "деревянная" свадьба, пять лет в браке.
В годовщину свадьбы Дмитрий и Ирина поздравили друг друга в соцсетях, оставив трогательные послания. Пара опубликовала в Instagram снимки с фигурками - мини-копиями их самих, которые им подарили на годовщину.
"Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... как и в первый день люблю тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею", - душевно написал MONATIK.
Дмитрий Монатик с женой Ириной показали подарок на 5-ю годовщину свадьбы (фото: instagram.com/monatik_official)
Жена музыканта также не стала сдерживать эмоций в этот день.
"Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади", - призналась Ирина.
Растроганные поклонники засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями в комментариях.
Скриншот комментариев
Отметим, что Дмитрий и Ирина вместе уже почти десять лет. Супруги воспитывают двух сыновей — Платона и Даниила.
Дмитрий Монатик с женой Ириной растят двоих сыновей (фото: instagram.com/monatik_official)
Ранее жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть нежными фото певца с сыновьями.
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Автор: Lite