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Люблю быть собой: Ольга Фреймут отреагировала на критику своей внешности

Пятница 11 сентября 2020 11:32
Люблю быть собой: Ольга Фреймут отреагировала на критику своей внешности
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

38-летняя телеведущая заявила, что не хочет никому угождать

Украинская телеведущая и участница "Танцев со звездами 2020" Ольга Фреймут, которая недавно вылечилась от коронавируса, публично обратилась к людям, которые критикуют ее внешний вид в сети. 38-летняя звезда призналась, что получает немало негативных комментариев о своей фигуре и лице, однако она довольна собой и не собирается меняться.

Об этом Фреймут написала на своей странице в Facebook, сопроводив пост нежным снимком, на котором позирует в голубом объемном платье, с легко закрученными волосами и сдержанным макияжем и с чашечкой кофе в руках.

Люблю быть собой: Ольга Фреймут отреагировала на критику своей внешности

Ольга Фреймут очаровала нежным фото в голубом платье (фото: instagram.com/freimutolia)

По словам Ольги, сейчас очень не хватает натуральности.

"Вы советуете мне поправиться, помолодеть, выспаться, маму – поняньчить детей. Я вас слышу – и задумываюсь. А зачем? Я так люблю быть собой: пусть уставшей от бессонных ночей, с паутинкой под глазами (девочки, мальчики, мне 38)...Да, старость легко "отозвать" ботоксом, но мне не хочется угождать никому, даже вам, которых так сильно люблю. Предлагаю придерживаться натуральности. Ибо на искусственность последнее время инфляция", – откровенно написала ведущая и мама троих детей.

Подписчики поддержали Фреймут и оставили ей много слов поддержки, призывая не обращать внимания на недоброжелателей.

  • Оля ти супер! Надихаєш! Я не розумію тих що тебе критикують, певно від зависті ! Виглядаєш супер!
  • Олю, щиро захоплююся. Адже, так як і ви приймаю свої гарні роки.Жінка, яка любить себе - приймає всеціло. Залишайтеся завше собою, ви чарівна!
  • Олю, Ви прекрасна! Натуральність і справжність завжди в тренді! Залишайтеся собою, головне що б Вам було комфортно...
  • Олечка, то від заздрощів. Ви маєте чудовий вигляд
  • Навіщо поправити те, що і так прекрасне. Оля -ви НЕПЕРЕВЕРШЕНІ.
  • Вы прекрасно выглядите ,Оля ! Восхищаюсь Вами ! Вы сильная женщина ,но в тоже время мягкая и женственная !
  • Оля,ви чудові,маєте прекрасний вигляд,на всі . нікого не слухайте,тільки своє серце
  • Я не бачу ваших недоспаних ночей чи перевтоми.Ви виглядаєте на всі сто.гарна жіночка.
  • Ви молода і гарна.Залишайтесь собою.Здоровя Вам бажаю.
  • Оля в своём реппертуаре, всех ласково и нежно послала "на фиг"
  • Королева. Дуже гарно виглядаєте

Люблю быть собой: Ольга Фреймут отреагировала на критику своей внешности

Скриншот комментариев

Напомним, дерзкую Ольгу Фреймут в экстрамини на Танцах со звездами 2020 сравнили с Поляковой.

Также Ольга Фреймут рассказала, как поборола COVID-19 - ведущая назвала болезнь "коварной заразой, ​​​​​которая имеет много обличий" и описала симптомы.

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