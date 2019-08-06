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"Люблю, но не настолько": Дантес после отдыха с Дорофеевой решился на откровение

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 12:57
"Люблю, но не настолько": Дантес после отдыха с Дорофеевой решился на откровение
Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведущий поделился своими эмоциями

Владимир Дантес и Надя Дорофеева толко вернулись в Киев после отдыха на берегу Средиземного моря. Пара отправилась на яхте в Италию, где насладилась небольшими городками на побережье: каждый день- новое место, смена локации и калейдоскоп впечатлений. Вова и Надя публиковали фотоотчеты с отдыха, а певица еще и подогревала интерес поклонников жаркими снимками в бикини, которые буквально взрывали Instagram. Вова же делился впечатлениями от морского путешествия и рассказывал об интересных местах, котрые ему с женой и друзьями довлось посетить во время итальянских каникул. Но все хорошее заканчивается, и отпуск тоже. По приезду в Киев, ведущий решил сделать откровенное признание.

На instagram-страничке он разоткровенничался об ощущениях после отпуска и сообщил о любви к морским путешествиям и всему, что с ними связанно.

"После путешествия есть одна ужасная привычка - пересматривать фото в телефоне. Оказывается, что Киев я люблю, но не настолько, как яхту и море. По ним прям соскучился уже. Единственное, что держит меня на суше - друзья, если б не они, искали бы меня за экватором", - признался Вова.

&quot;Люблю, но не настолько&quot;: Дантес после отдыха с Дорофеевой решился на откровение

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Пост он сопроводил счастливым фото, сделанным на яхте. Поклонники с пониманием отнеслись к его словам, и признались, что сами тоже испытывают нечто подобное.

  • Это точно!
  • Друзья на суше
  • Морской волк
  • Вы уже отдохнули? Так мало? Вы же говорили 10 дней?
  • Не желая, чтобы праздник закончился, с другой стороны скучаю по дому, отстой
 

 

Скриншот комментариев

 

В сториз Вова и Надя поделились видео из автомобиля и сообщили, что уже вернулись домой. Влюбленные выглядели счастливыми и веселились под музыку.

&quot;Люблю, но не настолько&quot;: Дантес после отдыха с Дорофеевой решился на откровение

&quot;Люблю, но не настолько&quot;: Дантес после отдыха с Дорофеевой решился на откровение

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Ранее Владимир Дантес рассказал, как отметил годовщину совместной жизни с Надей Дорофеевой в Италии.

Также Владимир Дантес восхитил сеть сочными формами  Нади Дорофеевой на горячем совместном снимке.

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