"Люблю безобразия!" Экс-"ВИА-Гра" в фате удивила сеть признанием

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Звезда показала снимок в свадебном аксессуаре

Экс-"ВИА-Гра", певица, дизайнер, а с недавнего времени еще и актриса Надеждай Мейхер каждый раз удивляет своих поклонников. Впервые она появилась на экране в сериале Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды". Ей настолько понравился опыт, полученный на съемочной площадке, что Надежда решила его повторить. Так, она получила одну из главных ролей в украинском сериале "Великі Вуйки", где ее "киношным" возлюбленным стал персонаж Юрия Горбунова, Иван. Начинающая актриса поделилась в Instagram фото в фате и заинтриговала подписью к снимку.

Надежда сидит у зеркала, а рядом с ней на столике красуется косметка для сценического макияжа. Звезда позирует с фатой на голове, а на шее у нее повязан небольшой платочек цвета украинского флага.

"Я и фата на моей голове, что-то несовместимое... Но для роли, чтобы чисто поржать, "це святе". "Ведь страсть, как люблю безобразия", - неожиданно призналась артистка.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники моментально оценили красочный кадр и сообщили Надежде, что фата ей к лицу, а также заверили, что из артистки вышла очень красивая невеста.

"Самая красивая невеста на свете!", "Класс! Очень милая", "Надежда, вы волшебная женщина!", "Надiйка и так терпения не хватает ждать, а тут вы еще дразнитесь. P. S. А почему вы и фата на вашей голове, что-то несовместимое. Мне кажется, что очень даже, вполне совместимо", "Надя, Вы в фате прекрасны", "Вы изумительная и такая теплая", - делились впечатлениями комменаторы.

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Юрий Горбунов, который стал партнером Надежды по съемочной площадке и сыграл ее возлюбленного, заинтриговал фото в ресторане. Под прицелом камер сериальная парочка пьет вино в полумраке "заведения", а также готовится поцеловаться на глазах у всех.

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, вместе с Юрием и Надеждой в "Великих Вуйках" снимается еще одна знаменитость – телеведущая и актриса Лилия Ребрик.