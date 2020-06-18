Она любит внимание: Оля Полякова высказалась о хейтерах и парне 15-летней дочери

Оля и Маша Поляковы (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Певица призналась, что ее очень задевают оскорбления ее ребенка в сети

Старшая дочь Оли Поляковой Маша пошла по стопам звездной мамы и тоже активно развивает свой блог в Instagram, где у 15-летней девушки уже 158 тысяч подписчиков. При этом певица старается все же контролировать, что именно наследница публикует, и иногда просит ее удалить публикацию. В интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен" Полякова рассказала, как реагирует на хейтеров дочери в сети, а также о ее парне, которого та недавно рассекретила.

Артистка призналась, что Маше нередко оставляют обидные и оскорбительные комментарии, на которые она как мама отвечает довольно резко.

"Захожу на страницу и под каждым комментарием пишу: ты с**а", - призналась "Королева ночи".

Оля подчеркнула, что на своих обидчиков почти не реагирует, но за эмоциональное состояние Маши очень переживает, хоть девочка и уверяет, что ее не задевают такие нападки.

"Я никогда не реагирую на собственных хейтеров. Они могут писать там что угодно. Но когда оскорбляют твоего ребенка, со мной творится что-то невероятное. Что с вами, люди? У моей Маши была история, когда она подверглась критике из-за фигуры. Она выложила фотографию, где каждая вторая жительница Instagram, взрослая тетка, позволила себе написать: "Жирновата", "Толстая". Маша говорит, что на нее это не повлияло, что ей все равно. Но я так не думаю. Я ей сказала, что это все неправда. А через полгода мы начали с ней худеть вместе. Она очень здорово похудела, и ей потом написали, что это хейтеры подействовали. Нет, просто через какое-то время я ее заинтересовала", - говорит Полякова.

По словам певицы, старшая дочь пошла в нее - она любит быть в центре внимания, сниматься и позировать на камеры. Недавно юная блогерша даже выложила фото со своим парнем, хотя мама была против.

"Маша мне сказала: "Мама, не успокаивай меня. Мне это не нужно, я себе нравлюсь на этой фотографии. Я на ней красивая". Я говорю: "Удаляй". Она отвечает: "Нет, я так поднимаюсь в трафике повыше". Она же смотрит на маму, которая похайпить любит, и дерет все. Она выкладывает поцелуи со своим парнем сейчас. Я говорю: "Маша, что ты делаешь? Тебе не кажется, что это какая-то интимная история?" Она говорит: "Ну ты же знаешь, что мне нужен трафик". Она очень любит внимание, любит камеры, любит сниматься. Понятное дело, иногда она какую-то херь выставляет, я звоню ей и говорю: "Ну ты сошла с ума?" Тогда удаляет, конечно", - поделилась артистка.

Маша Полякова активно развивает свой блог (фото: instagram.com/mashapolyakova)

К слову, Маша пока что не познакомила парня со звездной маме, и та не настаивает, давая дочери свободу. Даже если ухажер девочки ей не понравится, вмешиваться в отношения молодых людей она не собирается - ведь главное, чтобы он нравился самой Маше.

"Что я могу сделать? Закрыть ее дома? Во-первых это мальчик, с которым у нее не близкие отношения. Они общаются всего 3 месяца, из которых 2 - на карантине, и они не виделись. Как моя мама говорила: Уважай чужую молодость, помни о своей", - отметила Полякова.

Маша Полякова показала своего бойфренда (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша в белом наряде показала, как отпраздновала школьный выпускной после 9 класса.

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Автор: Lite