Любит даже мои недостатки: победительница Холостяк-9 сделала очень личное признание о себе и муже

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка разоткровенничалась о своей борьбе с булимией

Даша Квиткова счастлива со своим нынешним мужем и экс-"Холостяком-9" Никитой Добрыниным. Она является лицом далеко не одного бренда, спешно ведет свой блог и подрабатывает моделью, но так было далеко не всегда. Даша в юности не любила и не принимала свое тело, после чего у нее начались огромные проблемы со здоровьем. На странице в Instagram она решилась на очень личное и откровенное признание – в юности она страдала от анорексии и бклимии. Девушка решила подробно рассказать о том, что ей довелось пережить.

Она призналась, что ее прошлые отношения были нездоровыми, более того, парень смирился с ее состоянием и не видел в пищевом растройстве и проблемах девушки ничего страшного.

"Будучи в прошлых отношениях, где по-хорошему меня нужно было спасать, парень просто смирился с тем, что у меня есть проблема, и каждый раз указывал мне рукой на дверь уборной, после приёма пищи. Поэтому обращаюсь сейчас ко всем. Если в вашей жизни, есть человек, который нуждается в помощи, пожалуйста, окутайте любовью, будьте рядом и помогите", - призвала Даша.

Никита стал для Даши настоящей поддержкой и опорой (фото: instagram.com/kvittkova)

Дашу спало участие в проекте "Холостяк-9". Узнав о кастинге, она поняла, что порлучила отличный шанс в жизни, которым стоит воспользоваться, чтобы изменить все на 180 градусов.



"Когда Никита дал мне первую розу, в моей голове прозвучала фраза: "Так больше нельзя". Зайдя на проект, мой самый большой страх был в том, что я не справлюсь. Но как только я оказалась в четыреех стенах, без телефона, телевизора, книг и всей внешней связи, я пошла на поправку. Честное слово. Я сидела в комнате одна, не листала ленту инстаграма, не видела всех фотографий моделей и стереотипов, которые так и кричат тебе как нужно выглядеть. Я осталась наедине с собой и своими мыслями. Мне захотелось жить нормально", - призналась Даша.

Первой съемочной недели она начала покупать себе еду и по чуть-чуть восстанавливатся. "Я перестала себя ругать. Каждый день говорила себе, что сегодня будет лучше, а выгляжу я потрясающе", - рассказала девушка.

Даша поборола булимию благодаря поддержке Никиты (фото: instagram.com/kvittkova)

Окончательное решение она приняла во время поездки в Египет – девушка искренее захотела счастливых и здоровых отношений. Каждое свидание с Никитой приносило ей огромную радость, а его комплименты дарили уверенность в правильности принятого решения.

За три месяца она полностью поменяла свое отношение к еде. На финальном свидании Даша даже решила с аппетитом поесть пасту карбонару и не чувствовала угрызений совести.



"Никита знает каждую мою больную точку, и в курсе всего, через что я прошла. Нет ни дня, чтобы он не сделал мне комплимент по поводу фигуры и меня в целом. Он любит во мне даже то, что я считала недостатком. В конце концов, я пришла к принятию своего тела. Полюбила себя и то, как я выгляжу", - резюмировала победительница "Холостяк-9".

Теперь она может без зазрения совести съесть вафельный торт со сгущенкой в 12:30 ночи. Ведь точно знает, что наеденное можно сбросить благодаря здоровому питанию и тренировкам. Сейчас девушка восстанавливает ЖКТ, избегает жирной и тяжелой пищи, но не истязает себя голодом.

Ранее Холостяк-9 Никита Добрынин с женой высказались о проблемах свадебного торжества, которое запланировано на12 августа в Киеве.