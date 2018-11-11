ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Любит авто, поезда и самолеты": Санта Димопулос призналась, что за ней ухаживает "джентльмен" (видео)

Lite » Звезды 11.11.2018 - 12:40

Видео: Санта Димопулос рассказала о "маленьким джентльмене" (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная украинская певица Санта Димопулос призналась, что за ней ухаживает маленький "джентльмен", который хочет ее постоянно чем-то угостить. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"К своему стыду, я не слежу за ним (жизнью ВИА Гры - ред.). Поэтому не знаю, что там сейчас происходит. Амбиций у меня нет, я пою для себя. Постоянно. Очень это люблю. Может, когда-то я начну петь и для широкой публики. Но сейчас мне куда интереснее заниматься бизнесом", - сказала она.

&quot;Любит авто, поезда и самолеты&quot;: Санта Димопулос призналась, что за ней ухаживает &quot;джентльмен&quot; (видео)

Скриншот из виде (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Димопулос призналась, что ее постоянно хочет угостить чем-то "маленький джентльмен".

"Праздновали очень хорошо. Подарили ему квадроцикл. А папа еще подарил ему робота. В целом, он просил, чтобы ему дарили деньги. Он постоянно хочет меня угостить. И носит с собой деньги, чтобы меня угощать. Он очень любит авто, поезда и самолеты. Поэтому все это было", - подчеркнула она.

&quot;Любит авто, поезда и самолеты&quot;: Санта Димопулос призналась, что за ней ухаживает &quot;джентльмен&quot; (видео)

Скриншот из виде (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, грядущие майские праздники наводят страх на украинскую певицу и светскую львицу Санту Димопулос. Дабы не обнаружить на весах солидный привес, обладательница безупречной фигуры решилась на смелый эксперимент.

Как сообщалось ранее, украинская певица греко-ассирийского происхождения, солистка поп-группы "Queens", бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос расказала о своем отношении к проведению военного парада в честь Дня Независимости Украины в центре столицы

Новости Украины ВИА Грапевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь