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Любимый варит Елене-Кристине Лебедь веганские супчики

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 15:23
Любимый варит Елене-Кристине Лебедь веганские супчики
Елена-Кристина Лебедь (фото: Новый канал)

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о самом вкусном для нее блюде

Около пяти лет назад Елена-Кристина Лебедь стала вегетарианцем, а полгода назад – еще и веганом. Перечень продуктов и блюд, которые употребляет ведущая Нового канала, очень ограничен. Но при таком питании, говорит, чувствует себя значительно комфортнее и здоровее. Особенно по вкусу Елене-Кристине Лебедь веганские супчики, которые готовит для нее любимый.

– Я истекаю слюной еще на этапе приготовления, – с улыбкой поделилась она во время «Дня с ведущими» в Instagram Нового канала. – Особенно люблю томатный суп-пюре.

На карантине блюдо можно есть хоть каждый день – оно не откладывается на талии лишними сантиметрами, а, наоборот, очень полезно.

– Томатный суп довольно сытный, но не калорийный, – рассказывает ведущая проекта «Аферисты в сетях», который уже несколько лет показывает Новый канал. – И подойдет как веганам, так и нет. Блюдо очень легкое в приготовлении. И там нет ничего лишнего – только помидоры, прованские травы, свежий базилик и орегано.

Любимый варит Елене-Кристине Лебедь веганские супчики

Елена-Кристина Лебедь призналась, что обычно любимый варит для нее большую кастрюлю такого супа-пюре. Но поскольку это блюдо любимое, то хватает его всего на несколько дней.

Не пропустите премьеру нового сезона «Аферистов в сетях» – уже 9 июня на Новом канале.

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