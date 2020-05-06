Коханий варить Олені-Крістіні Лебідь веганські супчики

Олена-Крістіна Лебідь (фото: Новий канал)

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла про страву, що смакує їй найбільше

Близько п'яти років тому Олена-Крістіна Лебідь стала вегетаріанцем, а півроку тому – ще й веганом. Перелік продуктів і страв, які вживає ведуча Нового каналу, дуже обмежений. Але при такому харчуванні, каже, почувається значно комфортніше і здоровіше. Особливо до смаку Олені-Крістіні Лебідь веганські супчики, які готує для неї коханий.

– Я стікаю слиною ще на етапі приготування, – з усмішкою поділилася вона під час «Дня з ведучими» в Instagram Нового каналу. – Особливо до смаку мені томатний суп-пюре.

На карантині страву можна їсти хоч щодня – вона не відкладається на талії зайвими сантиметрами, а, навпаки, дуже корисна.

– Томатний суп доволі ситний, але не калорійний, – розповідає ведуча проекту «Аферисти в сітях», який вже кілька років показує Новий канал. – І смакуватиме як веганам, так і ні. Страва дуже легка у приготуванні. І там немає нічого зайвого – лише помідори, прованські трави, свіжий базилік та орегано.

Олена-Крістіна Лебідь зізналася, що зазвичай коханий варить для неї велику каструлю такого супу-пюре. Але оскільки це улюблена страва, то вистачає її лише на кілька днів.

Не пропустіть прем'єру нового сезону «Аферистів в сітях» – уже 9 червня на Новому каналі.