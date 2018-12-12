"Любимый рыжик": Слава Каминская трогательно поздравила сына

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Маленькому Леону исполнилось четыре года

Известная певица, солистка украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая резко ответила на критику "диванных" экспертов, трогательно поздравила с днем рождения своего сына Леона. Мальчику 12 декабря исполнилось четыре года.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала милое фото сыночка.

"Любимый рыжик во всей Вселенной. С Днем Рождения", – подписала снимок Слава.

Фото: (instagram.com/slava_kaminska)

За несколько часов фото собрало почти 20 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники поздравляют Леона с днем рождения и умиляются рыжеволосым малышом.

"С днем рождения мальчика красавчика! Пусть все к него будет хорошо";

"Поздравляю Леончика! Пусть будет успешным и самым счастливым!";

"Здоровья крепкого солнышку. Пусть его все заветные мечты сбудутся!";

"С днем рождения вашего сына:)";

"С именинником Вас, пусть растёт на радость";

"С рождением наследного принца";

"Здоровья ему и пусть растет настоящим мужчиной. У него хороший пример-Папа";

"Божечки! Какой яркий мальчишка, пусть его жизнь будет такой же тёплой и яркой как цвет волос";

"У Леона с Лаурой пару дней разницы в Днях рождениях? круто", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский воспитывают двоих детей - Леона и его младшую сестру Лауру.

Ранее Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной.

Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Мы также сообщали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали день рождения сына Сэйнта, устроив тематическую вечеринку в стиле Тарзана.

Видео: РБК-Украина