"Любимый рыжик": Слава Каминская трогательно поздравила сына

Маленькому Леону исполнилось четыре года
Известная певица, солистка украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая резко ответила на критику "диванных" экспертов, трогательно поздравила с днем рождения своего сына Леона. Мальчику 12 декабря исполнилось четыре года.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала милое фото сыночка.
"Любимый рыжик во всей Вселенной. С Днем Рождения", – подписала снимок Слава.
Фото: (instagram.com/slava_kaminska)
За несколько часов фото собрало почти 20 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники поздравляют Леона с днем рождения и умиляются рыжеволосым малышом.
"С днем рождения мальчика красавчика! Пусть все к него будет хорошо";
"Поздравляю Леончика! Пусть будет успешным и самым счастливым!";
"Здоровья крепкого солнышку. Пусть его все заветные мечты сбудутся!";
"С днем рождения вашего сына:)";
"С именинником Вас, пусть растёт на радость";
"С рождением наследного принца";
"Здоровья ему и пусть растет настоящим мужчиной. У него хороший пример-Папа";
"Божечки! Какой яркий мальчишка, пусть его жизнь будет такой же тёплой и яркой как цвет волос";
"У Леона с Лаурой пару дней разницы в Днях рождениях? круто", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)
Напомним, Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский воспитывают двоих детей - Леона и его младшую сестру Лауру.
Ранее Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной.
Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.
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Видео: РБК-Украина