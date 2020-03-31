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Мои любимые мальчики: Эшли Грэм умилила сеть трогательным фото с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 19:33
Мои любимые мальчики: Эшли Грэм умилила сеть трогательным фото с мужем и сыном
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Семья отправилась на природу

Эшли Грэм – неугомонная мамочка, которая старается освещать каждый шаг своей жизни. Она показывала уже много разных сторон материнства: от растяжек и лишнего веса до родов и восстановления после них. Затем модель успела покормить сына грудью в людных местах, поменять ему памперсы в супермаркете и сцедить молоко в такси… Настало время милых фото в духе всех молодых родительниц.

Мои любимые мальчики: Эшли Грэм умилила сеть трогательным фото с мужем и сыномЭшли и Джастин с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли опубликовала очаровательное фото, где фигурирует вся семья: сама 32-летняя красавица, ее муж Джастин Эрвин, а также Айзек Менелик Джованни Эрвин – так звучит полное имя первенца пары. Все трое позируют на природе на фоне поля и голубого неба.

На прогулку за город они отправились в расслабленных образах. Эшли надела темно-серые легинсы, а также свободную черную футболку, которые дополнила белыми кедами и солнцезащитными очками. Волосы она собрала в высокий пучок, а макияж решила не делать. Джастин выбрал белую футболку и светло-серые брюки, которые удачно дополнил очками. Исаака они нарядили в милый полосатый костюм. Эшли держит его на руках и улыбается мужу, который приобнимает ее. Молодые родители выглядят невероятно счастливыми и влюбленными, как и десять лет назад. «Люблю моих мальчиков так сильно!», – написала Грэм.

Мои любимые мальчики: Эшли Грэм умилила сеть трогательным фото с мужем и сыномПервое фото Исаака на странице Джастина (фото: instagram.com/mrjustinervin)

Подписчики модели не могли сдержать эмоций от такого милого фото. Они буквально засыпали страницу Эшли сердечками и комментариями, восхищаясь такой любящей семьей.

В сториз модель продемонстрировала свою незаурядную физическую подготовку. Как известно, пышнотелая красотка обожает йогу, относится к занятиям очень отвественно и занимается ежедневно. В подкасте, который Эшли записала вместе со своим супругом, Джастин в шутку рассказал, что даже в день родов Грэм отправилась прежде всего на коврик, а затем – в роддом.

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