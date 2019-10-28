Ты так любим! Николь Кидман растрогала сеть нежным поздравлением мужа с днем рождения

Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса опубликовала трогательный пост в честь 51-летия мужа

Николь Кидман и Кит Урбан женаты с 2006-го года, в семье подрастает 2 дочери. И хотя в отношениях звезд были трудности (в 2013-м брак знаменитостей даже был на грани распада), они сумели пережить их и наслаждаются семейной идиллией. Подтверждением тому стал и пост Николь в честь 51-летия Кита, которое он отмечает 26 октября.

Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman; instagram.com/keithurban)

Знаменитая австралийская актриса опубликовала совместное фото с Урбаном. Оба они предстали в стильных образах на выход. Николь – в черном платье, дополненном жемчужным колье, и с ярким макияжем, а Кит – в черной рубашке и пиджаке. Оба мило улыбаются в камеру и выглядят счастливыми и умиротворенными. «С днем рождения, Кит Лайонел! Ты так любим», – написала Николь. В свою очередь Кит на своей странице Instagram опубликовал забавное фото с женой. Огромные шары, коробки с подарками, букеты цветов, а за ними – Николь, которая просто сияет от счастья.

Николь и Кит счастливы в браке (фото: instagram.com/keithurban)

В своих интервью актриса часто рассказывает, что семья для нее превыше всего. И хотя она по работе часто бывает в отъездах, любым светским ивентам предпочтет общение с родными. Интересно, что недавно пресса приписала актрисе очередную беременность. Но, похоже, это были всего лишь слухи. Напомним, старшую девочку Сандэй Роуз Николь родила сама. Вторая дочь пары – Фэйт Маргарет – появилась на свет благодаря суррогатной матери. К слову, Сандэй Роуз уже всерьез увлекается актерским мастерством и намерена пойти по стопам матери.

А вот с приемными детьми от Тома Круза Николь не общается, хотя очень бы этого хотела, как рассказывала она в одном из интервью. 26-летняя Белла и 24-летний Коннер сейчас живут в Англии и состоят в секте сайентологии.