Любим гулять по городу: Владимир Остапчук с любимой устроили романтическую фотосессию в Киеве

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: viva.ua)

Пара рассказала, как и где они любят отдыхать

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук не так давно официально представил свою новую возлюбленную, нотариуса Кристину Горняк. Пара уже живет вместе и наслаждается совместно проведенным временем. Поскольку зарубежные путешествия пока что сильно ограничены, они находят интересные варианты и места для отдыха в родной Украине. В интервью изданию Viva звездная пара рассказала, как любит отдыхать и проводить время, а заодно и устроили романтическую фотосессию в Киеве.

Владимир признался, что они с любимой оба любят активный отдых, а также прогулки по городу с перерывами на кофе и мороженое.

"Мы любим активный отдых на воде и природе. Любим выйти из дома, купить мороженое и пойти куда-то гулять. Совсем недавно обошли пешком весь Печерск, до улицы Городецкого и Дома с химерами. Исторический центр Киева идеален для прогулок, просто must-do! Очень классная в этом плане Воздвиженка, кстати. Там есть много европейских кофеен. Они, как моя мама говорит, хипстерские. Мы любим там взять кофе, мороженое или лимонад. Ну, или аперольчик (смеется). Мне вообще нравится формат уличной еды, но в этом сезоне пока ее ну очень-очень мало, по понятным причинам", - поделился шоумен.

Кристина же отметила, что любит отдых на воде - для этого они стараются выбраться за город.

"Мы сейчас стараемся чаще ездить за город, и так как лето, то выбираем места и комплексы, где есть бассейн и можно позагорать. Мы выбираем такое время либо день недели, чтобы там было не слишком много людей. Еще ездили в Межигорье кататься на электробайках. Недавно открыли для себя вейксерф. Вова уже встал на доску, а я вот как раз на этих выходных впервые попробовала — кайф нереальный! Мне было очень сложно, так как я никогда не пробовала такие виды спорта, но я однозначно вернусь! И встану на этот серф, я ведь из тех, кто не сдается", - говорит девушка.

Остапчук признался, что уже в этом месяце они с Кристиной планируют впервые за период карантина сходить в кино: "В июле собираемся пойти в кино. Круто, что ввели новый безопасный формат посадки — только половина мест в зале может быть заполнена".

Любят они и вкусно покушать.

"А по поводу еды, выбираем заведения, исходя из того, какую кухню нам хочется сегодня. Вот недавно были в китайском ресторане, а потом с друзьями пошли гулять по городу, наслаждаться нашим прекрасным Киевом", — рассказала Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк снялись в уличной фотосессии в Киеве (фото: viva.ua)

Ранее Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.

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Автор: Lite