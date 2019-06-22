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"Лягушонок мой": Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2019 - 16:11
"Лягушонок мой": Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Новоиспеченные супруги оставили другу другу нежные послания

После своей свадьбы 23 мая Настя Каменских и Потап довольно быстро вернулись к работе, однако стараются каждую свободную минутку проводить вместе и регулярно умиляют фанатов семейной романтикой. Певица сейчас находится в Израиле, где у нее концерты, а любимый скучает и очень ждет ее. На своей странице в Instagram артистка показала эффектное фото из Хайфы, отметив, что готова к выступлению.

&quot;Лягушонок мой&quot;: Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А после этого умилила нежным снимком с мужем, на котором Потап довольно смотрит в объектив, а Настя влюбленно смотрит на него. Они оба одеты в одежду белого цвета.

"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond  #константа", - трогательно подписала фото Каменских.

&quot;Лягушонок мой&quot;: Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я тебе чекаю жабенятко моє", - тут же ответил продюсер.

&quot;Лягушонок мой&quot;: Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Подписчики поспешили оставить множество умиленных комментариев, желая им не потерять свою любовь и счастье.

  • Потап изменился и Настя стала ещё краше 
  • Всем такой же любви, как Настя смотрит на Потапа! 
  • Мы пара, мы пара, как ты не крути 
  • Як на українській мові співуче звучать слова любові....
  • Какая красивая пара
  • Как вас можно не любить?
  • Солнышки
  • Счастливые такие 
  • Самое милое что я увижу за сегодня пожалуй
  • Як романтично
  • Супер пара, такие вы! Не наглядеться )
  • Так нежно и мило
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, загоревшая Настя Каменских без макияжа восхитила внешним видом.

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть фото с известным мужчиной. Она позировала вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Кстати, Потап и Настя Каменских показали романтику в постели.

"Изменяешь Потапу?" Настю Каменских заметили с другим мужчиной "Тебе идет": Потап и Настя Каменских показали романтику в постели (видео)
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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