"Лягушонок мой": Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

Новоиспеченные супруги оставили другу другу нежные послания
После своей свадьбы 23 мая Настя Каменских и Потап довольно быстро вернулись к работе, однако стараются каждую свободную минутку проводить вместе и регулярно умиляют фанатов семейной романтикой. Певица сейчас находится в Израиле, где у нее концерты, а любимый скучает и очень ждет ее. На своей странице в Instagram артистка показала эффектное фото из Хайфы, отметив, что готова к выступлению.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
А после этого умилила нежным снимком с мужем, на котором Потап довольно смотрит в объектив, а Настя влюбленно смотрит на него. Они оба одеты в одежду белого цвета.
"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа", - трогательно подписала фото Каменских.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
"Я тебе чекаю жабенятко моє", - тут же ответил продюсер.
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Подписчики поспешили оставить множество умиленных комментариев, желая им не потерять свою любовь и счастье.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, загоревшая Настя Каменских без макияжа восхитила внешним видом.
Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть фото с известным мужчиной. Она позировала вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.
Кстати, Потап и Настя Каменских показали романтику в постели.