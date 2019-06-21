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Luxuary lady: Лобода в бассейне соблазнила упругими ягодицами

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 14:57
Luxuary lady: Лобода в бассейне соблазнила упругими ягодицами
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица насладилась окрестными видами острова Миконос в Греции

Светлана Лобода умеет завести поклонников с пол-оборота,  опубликовав лишь фото в купальнике или откровенном сценическом наряде. Что уже говорить о ее жарких концерных номерах, пикантных танцах и обольстительных клипах! Артика держит себя в отличной форме, даже на отдыхе не забывает о спорте и здоровом рационе, ее плавные изгибы и стройная фигура служат лишним тому доказательством.  На свежем снимки Светлана решила вскружить голову фанам не только открывающимися их взору пейзажами, но и продемонстрировать свои прелести, в частности, сделав акцент на упругих ягодицах.

Звезда запечатлена в цельном купальнике с леопардовым "диким" принтом. Максимально глубокий вырез на спине и форма кроя позволяют насладиться видом сзади, а именно аппетитной пятой точкой знаменитости, которая позирует в прозрачной голубой воде бассейна, из которого открывается потрясающий вид на живописные окрестности.

"Мой прекрасный день", - оставила Лобода подпись под снимком, который был сделан на острове Миконос в Греции.

Luxuary lady: Лобода в бассейне соблазнила упругими ягодицами

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фаны по достоинству оценили соблазнительный и одновременно невероятно эстетичный кадр.

"Грациозна", "Ты красотка", "Ты просто сказка", "Вы супер!", "Очень красивая фигура!", "Огонь", "Совратительница", "Прекрасная", "Вот эта попа!", "Бомба!", "Уф, красиво!", "Luxuary lady! The pure superstar!", "Идеал красоты", - шла речь в комментариях.

 

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в купальнике нюдового оттенка с необычным принтом.

Напомним, что Светлана Лобода вызвала споры в сети своим оригинальным серебристым нарядом с объемными руками.

К слову, Светлана Лобода похвасталась видео активной тренировки, которое сделала ее старшая Ева.

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