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Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2020 - 21:20
Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями
Маша Ефросинина с дочерь Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая опубликовала видео с дочерью, которое растрогало ее подписчиков

Маша Ефросинина довольно часто показывает своего пятилетнего сына Александра, а вот 16-летняя Нана редко появляется в Instagram-канале своей звездной мамы. Но на днях телеведущая опубликовала совместные домашние фото с дочерью, а сегодня в День матери она показала нежное видео вместе со своими детьми.

На видео можно увидеть подготовку Маши Ефросининой к фотосессии с дочерью для ювелирного бренда, который провел атмосферную фотосессию "Дочки-матери". На серии фото звездная мама с дочерью предстали в похожих объемных платьях с рюшами, которые открывают плечи.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

"Лучший подарок, который можно получить ко Дню матери, это признания твоих детей", - написала Ефросинина.

  • Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
  • Боже, как это красиво!
  • Мурашки;
  • Искреннее видео. Это счастье быть мамой;
  • Машенька, вы прекрасны;
  • Как нежно и чувственно!
  • Я плакала. Невероятно чувственное видео. Спасибо за эмоции;
  • Счастья вашей семье;
  • Как чувственно;
  • Очень красивая у вас дочь;
  • Очень красиво!
  • Как красиво!
  • Машенька, это прекрасно!!!

Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Маша Ефросинина удивила сходством сына с ее дедом по линии отца. Телеведущая опубликовала фото своего деда и сына, и на них видно невероятное сходство между ними. При этом между фотографиями разница 75 лет. Пользователи сети подтвердили - правнук и прадедушка похожи как две капли воды.

Теги Новости Украины шоубизМаша Ефросинина
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