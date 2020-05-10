Лучший подарок: Маша Ефросинина с дочерью растрогали нежным видео и признаниями

Маша Ефросинина с дочерь Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая опубликовала видео с дочерью, которое растрогало ее подписчиков

Маша Ефросинина довольно часто показывает своего пятилетнего сына Александра, а вот 16-летняя Нана редко появляется в Instagram-канале своей звездной мамы. Но на днях телеведущая опубликовала совместные домашние фото с дочерью, а сегодня в День матери она показала нежное видео вместе со своими детьми.

На видео можно увидеть подготовку Маши Ефросининой к фотосессии с дочерью для ювелирного бренда, который провел атмосферную фотосессию "Дочки-матери". На серии фото звездная мама с дочерью предстали в похожих объемных платьях с рюшами, которые открывают плечи.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

"Лучший подарок, который можно получить ко Дню матери, это признания твоих детей", - написала Ефросинина.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Боже, как это красиво!

Мурашки;

Искреннее видео. Это счастье быть мамой;

Машенька, вы прекрасны;

Как нежно и чувственно!

Я плакала. Невероятно чувственное видео. Спасибо за эмоции;

Счастья вашей семье;

Как чувственно;

Очень красивая у вас дочь;

Очень красиво!

Как красиво!

Машенька, это прекрасно!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Маша Ефросинина удивила сходством сына с ее дедом по линии отца. Телеведущая опубликовала фото своего деда и сына, и на них видно невероятное сходство между ними. При этом между фотографиями разница 75 лет. Пользователи сети подтвердили - правнук и прадедушка похожи как две капли воды.